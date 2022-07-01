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На решение об экстрадиции Ассанжа в США подана апелляция

На решение об экстрадиции Ассанжа в США подана апелляция

В WikiLeaks назвали это решение об экстрадиции Ассанжа "темным днем" для вопроса свободы слова 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T19:14+0400

2022-07-01T19:14+0400

2022-07-01T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США.Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Как сообщает издание, у Ассанжа был срок на подачу апелляции до пятницы. По словам адвоката из представляющей Ассанжа юрфирмы Birnberg Peirce & Partners, Ассанж подал две апелляции в британский суд в четверг. Теперь суд должен решить, может ли быть заслушано его обжалование.В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.Суд Лондона разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США >>Джулиан Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи, Ассанжу в США грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Британский союз журналистов принял резолюцию в защиту Ассанжа >>В сообщении Wikileaks отмечается, что решение МВД Британии об экстрадиции будет оспорено. Ассанж имеет право обжаловать решение в течение двух недель.Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке.

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