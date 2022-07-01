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На западе Грузии убита женщина
На западе Грузии убита женщина
В убийстве женщины подозревается ее бывший супруг, другие подробности дела не разглашается 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Молодой женщине перерезали горло на центральном проспекте в городе Кутаиси.По данным телеканала "Рустави 2", в убийстве женщины подозревается ее бывший супруг. Другие подробности дела не разглашается.На месте работают криминалисты. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.Мужчина попытался убить бывшую жену на автобусной остановке в Тбилиси &gt;&gt;Ранее, 21 мая, мужчина зарезал 30-летнюю жену в муниципальном автобусе в Тбилиси на глазах своих детей и пассажиров. Мужчина, предположительно, был под воздействием психотропных препаратов.
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На западе Грузии убита женщина

23:58 01.07.2022
© photo: Sputnik / StringerКутаиси - патрульная полиция
Кутаиси - патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В убийстве женщины подозревается ее бывший супруг, другие подробности дела не разглашается
ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Молодой женщине перерезали горло на центральном проспекте в городе Кутаиси.
По данным телеканала "Рустави 2", в убийстве женщины подозревается ее бывший супруг. Другие подробности дела не разглашается.
На месте работают криминалисты. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.
Мужчина попытался убить бывшую жену на автобусной остановке в Тбилиси >>
Ранее, 21 мая, мужчина зарезал 30-летнюю жену в муниципальном автобусе в Тбилиси на глазах своих детей и пассажиров. Мужчина, предположительно, был под воздействием психотропных препаратов.
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