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На западе Грузии убита женщина
На западе Грузии убита женщина
В убийстве женщины подозревается ее бывший супруг, другие подробности дела не разглашается 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T23:58+0400
2022-07-01T23:58+0400
2022-07-01T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Молодой женщине перерезали горло на центральном проспекте в городе Кутаиси.По данным телеканала "Рустави 2", в убийстве женщины подозревается ее бывший супруг. Другие подробности дела не разглашается.На месте работают криминалисты. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.Мужчина попытался убить бывшую жену на автобусной остановке в Тбилиси >>Ранее, 21 мая, мужчина зарезал 30-летнюю жену в муниципальном автобусе в Тбилиси на глазах своих детей и пассажиров. Мужчина, предположительно, был под воздействием психотропных препаратов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, происшествия
На западе Грузии убита женщина
В убийстве женщины подозревается ее бывший супруг, другие подробности дела не разглашается
ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Молодой женщине перерезали горло на центральном проспекте в городе Кутаиси.
По данным телеканала "Рустави 2", в убийстве женщины подозревается ее бывший супруг. Другие подробности дела не разглашается.
На месте работают криминалисты. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.
Ранее, 21 мая, мужчина зарезал 30-летнюю жену в муниципальном автобусе в Тбилиси на глазах своих детей и пассажиров. Мужчина, предположительно, был под воздействием психотропных препаратов.