https://sputnik-georgia.ru/20220701/na-zapade-gruzii-ubita-zhenschina-268099166.html

На западе Грузии убита женщина

На западе Грузии убита женщина

В убийстве женщины подозревается ее бывший супруг, другие подробности дела не разглашается 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T23:58+0400

2022-07-01T23:58+0400

2022-07-01T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Молодой женщине перерезали горло на центральном проспекте в городе Кутаиси.По данным телеканала "Рустави 2", в убийстве женщины подозревается ее бывший супруг. Другие подробности дела не разглашается.На месте работают криминалисты. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.Мужчина попытался убить бывшую жену на автобусной остановке в Тбилиси >>Ранее, 21 мая, мужчина зарезал 30-летнюю жену в муниципальном автобусе в Тбилиси на глазах своих детей и пассажиров. Мужчина, предположительно, был под воздействием психотропных препаратов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, происшествия