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Оскорбления и давление: посол Грузии во Франции назвала причину своей отставки

Оскорбления и давление: посол Грузии во Франции назвала причину своей отставки

Решению об отставке предшествовало давление, оказываемое в постоянном режиме со стороны МИД, заявила посол 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T17:05+0400

2022-07-01T17:05+0400

2022-07-01T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Мне приходилась выполнять свою работу в условиях постоянных оскорблений, клеветы, давления, притеснений и угроз, заявила посол Грузии во Франции Тея Катукия.О своем уходе с должности посла Грузии во Франции Катукия написала на своей странице в соцсети. По информации дипломата, 1 мая она представила министру иностранных дел Грузии Илие Дарчиашвили заявление об отставке, которое вступило в силу сегодня, 1 июля.По словам дипломата, решению об отставке предшествовало давление, оказываемое с первого же дня в постоянном режиме со стороны министерства иностранных дел."С учетом того, что последние 25 лет я провела во Франции и у меня есть гражданство Франции, соглашаясь на эту должность, я не думала, что пройденный мной профессиональный путь за рубежом и моя политическая непредвзятость окажутся неприемлемыми для правительства Грузии", - отметила она.Как отметила дипломат, первого же дня она стал свидетелем ряда серьезных нарушений и структурных неполадок в посольстве, которые наносят существенный ущерб интересам и имиджу представительства Грузии во Франции.Посол Грузии во Франции покинула пост >>"Глубоко уверена, что указанные действия, которые неприемлемы для правового государства, не отражают реальность грузинского общества", - отметила Катукия.Стремления нашего общества основаны на ценностях свободы и справедливости – на тех ценностях, которые являются фундаментальными и неотъемлемыми для каждого гражданина Грузии и которые возлагают на нас обязательство единства и ответственности, написала дипломат.По словам Кутукия, указанная ситуация не мешала ей выполнять возложенную миссию, разумеется, "ценой больших личных усилий".Катукия была представлена на пост посла президентом Грузии Саломе Зурабишвили в 2019 году.По информации на сайте МИД Грузии, до того она на протяжении двадцати лет работала во Франции (Париж) и Италии (Рим) по европейским и международным вопросам, в сферах институциональной коммуникации, исследований и научной журналистики.

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грузия, новости, политика, франция, саломе зурабишвили , мид грузии