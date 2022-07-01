https://sputnik-georgia.ru/20220701/prezident-gruzii-pomiluet-saakashvili-prognoz-ot-eks-chlenov-pravyaschey-partii-268068337.html

Президент Грузии помилует Саакашвили: прогноз от экс-членов правящей партии

Президент Грузии помилует Саакашвили: прогноз от экс-членов правящей партии

Депутаты обвинили бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и западные силы в преследовании основателя правящей силы Иванишвили 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T01:17+0400

2022-07-01T01:17+0400

2022-07-01T01:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президента Грузии заставят помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили и основателя телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия, говорится в заявлении покинувших правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутатов Созара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундадзе.Саакашвили находится в тюрьме по двум приговорам и ему предстоит провести в тюрьме шесть лет. На рассмотрении в суде находится еще три дела против него. Что касается Гварамия, то он проведет в тюрьме три года по приговору по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари.Кроме того, депутаты обвинили бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и западные силы в преследовании основателя правящей силы, миллиардера Бидзины Иванишвили."Эти силы пытались оформить санкции против Иванишвили резолюцией Европарламента. Однако, увидев реакцию общественности, они поняли, что официальные санкции будут контрпродуктивными, и сняли их. В противном случае тем, кто успел получить согласие 308 депутатов Европарламента, не составило бы труда повлиять на Еврокомиссию и Совет Европы", - говорится в заявлении.По его словам, целью этих сил является повлиять на Иванишвили, чтобы тот вернулся в политику и повлиял бы на лидеров правящей силы.Игра нервов с западным шлейфом >>"Некоторые силы видят, что Гарибашвили, Кобахидзе и вся команда упорно отстаивают свои позиции и не соглашаются ни на санкции, ни на войну. В такие моменты только Иванишвили может убедить их и направить процесс в другое русло" - говорится в заявлении.Три лидера "Грузинской мечты" во вторник приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода они назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.

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грузия, новости, политика, созар субари, михаил кавелашвили, дмитрий хундадзе, бидзина иванишвили, президент грузии, михаил саакашвили, ника гварамия