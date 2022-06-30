https://sputnik-georgia.ru/20220630/igra-nervov-s-zapadnym-shleyfom-268043795.html

Игра нервов с западным шлейфом

Игра нервов с западным шлейфом

Отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС поднял накал страстей в стране до предела 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T19:59+0400

2022-06-30T19:59+0400

2022-06-30T20:18+0400

грузия

аналитика

обзоры

ираклий гарибашвили

созар субари

дмитрий хундадзе

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грузинская мечта

политика

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С приходом летней жары температура стала подниматься и в грузинской политике: политики перешли от слов к делу, обещая населению все больше зрелищ.Катализатором на этот раз стал отказ Евросовета в предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузии сказали: вот выполните 12 условий и тогда вернемся к вопросу.Ситуацией незамедлительно воспользовались все - правящая партия "Грузинская мечта" нашла аргументы для обвинения оппозиции в случившемся, а оппозиция и часть активного гражданского общества - новую причину для требования смены власти.На сегодняшний день "Грузинская мечта" в самом выгодном положении. Она контролирует и исполнительную, и законодательную власть, имея право принимать единоличные решения. В ее руках армия и силовые структуры.У оппозиции в сухом остатке из козырей только возможность продвигать свою идеологию при помощи явно оппозиционных телеканалов, руководители которых еще в прошлом году открыто требовали смены власти прямо на митинге.При этом, сами оппозиционные партии, по всем опросам и результатам выборов, большой популярностью среди населения не пользуются, являясь фактически лидерами для узкого круга сторонников.Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента>>Большая часть населения в Грузии далека от политических взглядов и оппозиции, и власти, что подтверждается и явкой на последних выборах – меньше половины всех избирателей.К единству общество готово только в особых случаях - больше для демонстрации своей воли, чем для достижения какого-либо результата.Примером такого единства и демонстрации воли стали последние многотысячные акции сначала в поддержку Украины, а после - за евроинтеграцию.Все это привело к тому, что на картинке внешнего мира Грузия выглядит как страна, в которой друг другу противостоят две полярно разные яркие силы – правящая партия "Грузинская мечта" и ее вечный соперник - бывшая правящая сила "Единое национальное движение".И теперь именно нейтральные массы, составляющие большинство в стране, являются главным объектом интереса как для власти, так и для оппозиции. Правда, методы завлечения у них разные.Опять улицаОппозиция, отлично понимая свое реальное положение и авторитет в обществе, внешне отдала бразды управления критически настроенными в отношении властей массами молодежной организации "Стыдно" (Сирцхвилиа).Движение возникло в 2019 году, после разгона антироссийского митинга, участники которого пытались штурмовать парламент. Последующая волна протеста привела к изменению действующей годами системы парламентских выборов, в том числе к снижению проходного барьера.Лидеры "Стыдно" доказали, что могут организовывать массовые протесты, повышая интерес к ним действиями на грани закона (стычки с полицией) и создавая информационный повод для освещения даже на проправительственных телеканалах."Это несерьезно" – вице-премьер о возможной отставке главы правительства Грузии>>Теперь эта организация требует отставки правительства с целью формирования технократического кабинета министров для выполнения 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Следующая акция протеста намечена в центре Тбилиси уже в это воскресенье. Митинг обещает быть массовым, так как к нему присоединятся и жители регионов. Во всяком случае над этим уже несколько дней работают активисты "Стыдно".Тем временем та часть оппозиции, которая только и ждет смены власти, демонстративно отказалась от участия в техническом правительстве, предложив укомплектовать его профессионалами своего дела.А с учетом того, что Грузия – страна небольшая, найти подобного профессионала, способного управлять страной и без политического прошлого, очень сложно. Так на последней акции среди выступавших засветились несколько "аполитичных" граждан, занимавших не последние должности при власти "Национального движения".Выпустить "кота из мешка"Свою игру на массы ведет и правящая партия "Грузинская мечта". Учитывая недовольство населения из-за отказа Грузии в статусе кандидата и требования Евросоюза о деполяризации, власти уже смягчили риторику в отношении оппонентов и неприятных им СМИ.Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал населению и руководству ЕС выполнить все 12 условий, при этом отметив, что один пункт - деполяризация - это коллективная ответственность власти и оппозиции. Премьер выступил за начало конструктивного диалога и даже не исключил участия членов правящей партии в телепередачах оппозиционных телеканалов, но, не увидев встречных шагов от оппонентов, "Грузинская мечта" придумала интересный маневр. Во всяком случае, таково мнение некоторых политических экспертов. За что Грузии дадут статус кандидата в ЕС? Экс-лидеры "Мечты" сделали шокирующее заявление>>Накануне сразу трое авторитетных депутатов от правящей партии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили объявили, что покидают "Грузинскую мечту". Причина - желание предоставлять обществу больше закулисной информации, в чем их ограничивала партия. Во всем остальном взгляды бывших и действующих лидеров "Грузинской мечты" совпадают, как и прежде.Первую закулисную информацию "троица" раскрыла сразу после ухода. По их словам, решающую роль в истории с подачей заявки на получение статуса кандидата в ЕС сыграло "Единое национальное движение", контролируемые им НПО, телевидение и лоббисты на Западе.Это, по мнению депутатов, было частью сценария "революционного комитета оппозиции". Оппозиционерам заранее было известно, что Грузия не получит статус кандидата и что население будет разочаровано, и тут они начнут приводить в действие план по свержению власти. "Троица" считает, что в этой игре участвовала и президент Грузии Саломе Зурабишвили - убежденный западник, которые не стесняется резко критиковать ни оппозицию, ни правящую партию. Это все больше было бы похоже на теорию заговора, если бы ранее премьер не заявил, что после заседания Евросовета, на котором рассматривались заявки Грузии, Украины и Молдовы, приоткроет завесу над закулисной борьбой и интригами. Правда, уже после заседания премьер отказался это делать, пояснив, что такое заявление было частью политического замысла, чтобы Грузия получила "европейскую перспективу".Стычки в преддверии акции: что не поделили активисты грузинских властей и оппозиции>>Насколько слова Субари, Кавелашвили и Хундадзе окажутся эффективными, станет ясно уже через несколько дней - ведь акция "Стыдно", которая, согласно плану, должна стать бессрочной, так как правительство не намерено уходить в отставку, назначена на 3 июля. Как бы там ни было, закон на стороне "Грузинской мечты". Пока у нее большинство в парламенте, ни назначить новое правительство, ни провести новые парламентские выборы без ее политической воли не представляется возможности.

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грузия, аналитика, обзоры, ираклий гарибашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, украина, тбилиси, грузинская мечта, политика, новости, молдова