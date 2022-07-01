https://sputnik-georgia.ru/20220701/saudovskaya-aviakompaniya-flyadeal-sovershila-pervyy-reys-v-tbilisi-268070144.html

Саудовская авиакомпания Flyadeal совершила первый рейс в Тбилиси

Саудовская авиакомпания Flyadeal совершила первый рейс в Тбилиси

Прямые регулярные рейсы Flyadeal из трех городов Саудовской Аравии в Тбилиси и Батуми будут выполняться 15 раз в неделю 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T07:32+0400

2022-07-01T07:32+0400

2022-07-01T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal совершила первый прямой рейс из Джидды в международный аэропорт Тбилиси.Национальная администрация туризма Грузии этим летом ожидает больше туристов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Для популяризации черноморских курортов Грузии и страны в целом грузинская сторона проводит встречи с ведущими туристическими агентствами, СМИ, рекламными компаниями, авиакомпаниями стран Ближнего Востока.В общей сложности прямые регулярные рейсы Flyadeal из обоих аэропортов в Саудовскую Аравию будут выполняться 15 раз в неделю. Эр-Рияд - Тбилиси-Рияд – четыре раза в неделю, Дамами-Тбилиси-Дамами – трижды в неделю, Джидда-Тбилиси-Джидда – дважды в неделю, Джидда-Батуми-Джидда – трижды в неделю и Эр-Рияд - Батуми-Рияд – трижды в неделю.Владельцем бюджетной авиакомпании Flyadeal является компания Saudia. Сначала авиакомпания выполняла лишь внутренние рейсы, а затем расширила зону полетов до соседних стран. Полеты выполняются на самолетах семейства 50 Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.В Грузии ждут больше туристов из ОАЭ и Саудовской Аравии >>Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии, что значительно облегчило развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, культурную и туристическую.

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