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В Грузии ждут больше туристов из ОАЭ и Саудовской Аравии

В Грузии ждут больше туристов из ОАЭ и Саудовской Аравии

В ОАЭ наблюдается высокий интерес к Аджарии и Грузии в целом, о чем свидетельствует растущее число визитеров 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T23:34+0400

2022-05-10T23:34+0400

2022-05-10T23:38+0400

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мариам квривишвили

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оаэ

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Air Arabia и Fly Dubai планируют начать прямые рейсы из ОАЭ в черноморский курортный город Батуми (Аджария) в летний туристический сезон, сообщает департамент туризма и курортов Аджарии.Для популяризации черноморского региона в Объединенных Арабских Эмиратах проходят деловые встречи руководства Департамента туризма Аджарии с представителями ведущих туристических агентств, СМИ, рекламных компаний, авиакомпаний и туристических служб Эмиратов.Деловые встречи проходят в рамках Международной туристической выставки в Дубае Arabian Travel Market (ATM), в которой Департамент туризма Аджарии участвует совместно с Национальной администрацией туризма и турагентствами.По информации Департамента, в ОАЭ наблюдается высокий интерес к Аджарии и Грузии в целом, о чем свидетельствует растущее число визитеров и туристических компаний, заинтересованных в привлечении посетителей в Грузию, у национального стенда страны.Кроме того, этим летом Грузия ждет большое число туристов и из Саудовской Аравии.Туризм в Грузии вырос почти в три раза >>"Мы ожидаем, что из этой страны будет беспрецедентно высокий турпоток в этом году, в летний туристический сезон, что связано с тем, что мы успешно завершили переговоры с авиакомпаниями, которые работают или будут работать в Грузии", - сказала замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили по итогам встречи с и.о. посла Саудовской Аравии в Грузии Амером Омар Амером.Стороны обсудили текущие вопросы в преддверии предстоящего летнего туристического сезона."Мы ожидаем 54 рейса в неделю из Саудовской Аравии в Тбилиси и Батуми в течение летнего сезона", - сообщила Квривишвили. Число туристов из России в Грузии выросло почти в шесть раз >>По ее словам, Грузия является одной из самых безопасных и гостеприимных стран для туристов, что приводит к увеличению числа посетителей из года в год. Также, Квривишвили отметила, что Саудовская Аравия является стратегически важной целевой страной для Грузии, приезжающие из которой туристы отличаются высокими расходами.

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