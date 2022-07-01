https://sputnik-georgia.ru/20220701/sbornaya-gruzii-po-basketbola-proigrala-ukraine-v-kvalifikatsii-chempionata-mira-268097828.html

Сборная Грузии по баскетбола проиграла Украине в квалификации чемпионата мира

Сборная Грузии по баскетбола проиграла Украине в квалификации чемпионата мира

Свой следующий матч сборная Грузии проведет против действующего чемпиона мира Испании 4 июля в Тбилиси 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу играла против Украины в Латвии на отборочном этапе чемпионата мира со счетом 66:78. Первый тайм был действительно тяжелым для Грузии. Трудно вспомнить, когда в последний раз у нашей команды был столь мало результативный первый тайм – за первые 20 минут они реализовали 1 трехочковый, реализовали всего 13 из 24 штрафных бросков и завершили тайм с 34 очками. В первом тайме у украинцев было 19 фолов, а у их лидера Михайлюка 4 штрафа, но своей цели сине-желтые добились — выиграли первые 20 минут со счетом 47:34. В третьем периоде картина не изменилась: грузины по-прежнему с трудом набирали очки в атаке, хотя и украинцы много не забивали - Украина выиграла 13:10 за десять минут. Грузинские баскетболисты активно готовятся к встречам с Испанией и Украиной >>Четвертый период начался с двух трехочковых Тэда Макфаддена, а когда разница сократилась до 12 очков, тренер соперника объявил немедленный тайм-аут. Как и во всем матче, в концовке грузины набирали очки в основном за счет индивидуального мастерства. За счет мастерства Торнике Шенгелии. Впрочем, даже если баскетболист уровня Шенгелии не может выиграть игру, это было видно и в рижском матче. А другой лидер сборной Гога Битадзе не играл, так как перед матчем повредил колено.Свой следующий матч сборная Грузии проведет против действующего чемпиона мира Испании 4 июля в Тбилиси.

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