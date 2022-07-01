https://sputnik-georgia.ru/20220701/u-nikh-net-resursa-v-gruzinskoy-mechte-prokommentirovali-aktsiyu-3-iyulya-v-tbilisi-268092430.html
У них нет ресурса: "Грузинская мечта" об акции 3 июля в Тбилиси
У них нет ресурса: "Грузинская мечта" об акции 3 июля в Тбилиси
С первых минут оппозиция идет против рекомендации борьбы с поляризацией, выдвинутой Еврокомиссией, заявил депутат 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T19:33+0400
2022-07-01T19:33+0400
2022-07-01T19:42+0400
грузия
новости
политика
грузинская мечта
оппозиция
единое нацдвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/14/267660005_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_b76e715e254cf19e061a045db22a6068.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. У организаторов акции 3 июля нет ресурса, но они постараются усилить поляризацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе."Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста, начиная с 3 июля.Между тем, в преддверии акции правящая партия уже озвучила план по выполнению всех условий для получения статуса кандидата в ЕС до конца года.Среди них предложение объявить мораторий на агрессивную риторику для сокращения поляризации в Грузии и также создать группу мониторинга поляризации, куда войдут представители всех партий, гражданского сектора и международных партнеров."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации >>Группа будет осуществлять перманентный мониторинг и предоставлять обществу еженедельный отчет о ситуации в стране и тенденциях с точки зрения поляризации, а также предложит свои рекомендации.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/14/267660005_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_ac68baa003ef734308f89c79407fcffc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, грузинская мечта, оппозиция, единое нацдвижение
У них нет ресурса: "Грузинская мечта" об акции 3 июля в Тбилиси
19:33 01.07.2022 (обновлено: 19:42 01.07.2022)
С первых минут оппозиция идет против рекомендации борьбы с поляризацией, выдвинутой Еврокомиссией, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. У организаторов акции 3 июля нет ресурса, но они постараются усилить поляризацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе.
"Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста, начиная с 3 июля.
"У них нет никакого ресурса. Безусловно, они попытаются усилить поляризацию. С первых минут они идут против рекомендации борьбы с поляризацией, выдвинутой Еврокомиссией, но у них нет никаких ресурсов, чтобы усилить поляризацию в грузинской политике", - сказал Кобахидзе журналистам.
Между тем, в преддверии акции правящая партия уже озвучила план по выполнению всех условий для получения статуса кандидата в ЕС до конца года.
Среди них предложение объявить мораторий на агрессивную риторику для сокращения поляризации в Грузии и также создать группу мониторинга поляризации, куда войдут представители всех партий, гражданского сектора и международных партнеров.
Группа будет осуществлять перманентный мониторинг и предоставлять обществу еженедельный отчет о ситуации в стране и тенденциях с точки зрения поляризации, а также предложит свои рекомендации.