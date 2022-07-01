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У них нет ресурса: "Грузинская мечта" об акции 3 июля в Тбилиси

У них нет ресурса: "Грузинская мечта" об акции 3 июля в Тбилиси

С первых минут оппозиция идет против рекомендации борьбы с поляризацией, выдвинутой Еврокомиссией, заявил депутат 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T19:33+0400

2022-07-01T19:33+0400

2022-07-01T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. У организаторов акции 3 июля нет ресурса, но они постараются усилить поляризацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе."Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста, начиная с 3 июля.Между тем, в преддверии акции правящая партия уже озвучила план по выполнению всех условий для получения статуса кандидата в ЕС до конца года.Среди них предложение объявить мораторий на агрессивную риторику для сокращения поляризации в Грузии и также создать группу мониторинга поляризации, куда войдут представители всех партий, гражданского сектора и международных партнеров."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации >>Группа будет осуществлять перманентный мониторинг и предоставлять обществу еженедельный отчет о ситуации в стране и тенденциях с точки зрения поляризации, а также предложит свои рекомендации.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, оппозиция, единое нацдвижение