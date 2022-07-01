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"Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации
"Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации
На базе парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации, в которую войдут международные партнеры страны 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T17:31+0400
2022-07-01T17:31+0400
2022-07-01T17:45+0400
грузия
новости
еврокомиссия
политика
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
обсе
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" разработала четкий план борьбы с деполяризацией, что является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, пока было отказано в предоставлении статуса кандидата в ЕС. Для удовлетворения заявки Грузии предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет. В конце года Еврокомиссия намерена оценить проделанную страной работу. "Политическая поляризация – главный вызов нашей страны", - подчеркнул Кобахидзе.По его словам, политическая дискуссия по важным для страны вопросам перешла на второй план, в то время как на первом плане оказались узкопартийные интересы политических субъектов."Для сокращения поляризации важно снижение радикального противостояния политических субъектов и объявить мораторий на агрессивную риторику. Мы полностью осознаем свою ответственность с этой точки зрения", - сказал Кобахидзе. По его словам, аналогично оппозиция в течение полугода должна воздержаться от риторики, которая подразумевает непризнание легитимации власти внутри страны и за ее пределами.Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента>>"То же касается СМИ, которые, по данным БДИПЧ/ОБСЕ, являются главным источником поляризации, а также НПО, большая часть которых включена в поляризацию", - отметил Кобахидзе.Он также перечислил конкретные шаги, которые намерены предпринять власти. "Для способствования деполяризации на базе парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации, куда войдут представители всех партий, гражданского сектора и международных партнеров, которая будет осуществлять перманентный мониторинг и будет предоставлять обществу еженедельный отчет о ситуации в стране и тенденциях с точки зрения поляризации", - заявил Кобахидзе. Инцидент в посольстве США в Грузии: депутаты схлестнулись с владельцем ТВ>>В отчете будут рекомендации для партий, СМИ и неправительственных организаций и других субъектов, включенных в политические процессы. Формат и состав группы мониторинга, по словам Кобахидзе, будет согласован с партиями и представителями гражданского сектора после консультаций. Обеспечит выполнение первого пункта условий Евросоюза председатель парламента Шалва Папуашвили, сказал председатель правящей партии.
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грузия, новости, еврокомиссия, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, обсе
"Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации
17:31 01.07.2022 (обновлено: 17:45 01.07.2022)
На базе парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации, в которую войдут международные партнеры страны
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" разработала четкий план борьбы с деполяризацией, что является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, пока было отказано в предоставлении статуса кандидата в ЕС. Для удовлетворения заявки Грузии предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет. В конце года Еврокомиссия намерена оценить проделанную страной работу.
"Представлен детальный план с ответственными субъектами и конкретными сроками, согласно которым будут выполнены все 12 пунктов, которые представлены Еврокомиссией", - заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на брифинге по итогам заседания политсовета.
"Политическая поляризация – главный вызов нашей страны", - подчеркнул Кобахидзе.
По его словам, политическая дискуссия по важным для страны вопросам перешла на второй план, в то время как на первом плане оказались узкопартийные интересы политических субъектов.
"Для сокращения поляризации важно снижение радикального противостояния политических субъектов и объявить мораторий на агрессивную риторику. Мы полностью осознаем свою ответственность с этой точки зрения", - сказал Кобахидзе.
По его словам, аналогично оппозиция в течение полугода должна воздержаться от риторики, которая подразумевает непризнание легитимации власти внутри страны и за ее пределами.
"То же касается СМИ, которые, по данным БДИПЧ/ОБСЕ, являются главным источником поляризации, а также НПО, большая часть которых включена в поляризацию", - отметил Кобахидзе.
Он также перечислил конкретные шаги, которые намерены предпринять власти.
"Для способствования деполяризации на базе парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации, куда войдут представители всех партий, гражданского сектора и международных партнеров, которая будет осуществлять перманентный мониторинг и будет предоставлять обществу еженедельный отчет о ситуации в стране и тенденциях с точки зрения поляризации", - заявил Кобахидзе.
В отчете будут рекомендации для партий, СМИ и неправительственных организаций и других субъектов, включенных в политические процессы.
Формат и состав группы мониторинга, по словам Кобахидзе, будет согласован с партиями и представителями гражданского сектора после консультаций.
Обеспечит выполнение первого пункта условий Евросоюза председатель парламента Шалва Папуашвили, сказал председатель правящей партии.