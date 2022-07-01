https://sputnik-georgia.ru/20220701/v-gruzii-podorozhal-gaz-dlya-kommercheskikh-potrebiteley--268080514.html

В Грузии подорожал газ для коммерческих потребителей

В Грузии подорожал газ для коммерческих потребителей

На этот раз повышение цен коснется и пекарен хлеба, которые до сих пор пользовались льготными тарифам 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T14:14+0400

2022-07-01T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Две крупные газораспределительные компании в Грузии с пятницы подняли тарифы на газ для коммерческих потребителей.Непотребительский тариф на газ для абонентов тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy вырос с 1 июля с 1,1 до 1,35 лари за кубический метр. В регионах для абонентов Socar Georgia Gas непотребительский тариф вырос с 1,15 до 1,38 лари за кубометр.На этот раз повышение цен на газ коснулось и пекарен хлеба, которые до последнего времени пользовались льготными тарифами. Однако в регионах пекарни будут платить по тарифу 1,15 лари за кубометр вместо 0,95 лари, которым они пользуются сейчас.Продукты в Грузии подорожают еще больше – эксперт о росте цен на газ>>Причиной повышения тарифов в компаниях назвали корректирование цен в соответствии с рыночными.По прогнозам экспертов, подорожание коммерческого газа отразится на ценах на продукты.

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грузия, экономика, новости, socar georgia gas