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В Грузии разработают законопроект о деолигархизации
В Грузии разработают законопроект о деолигархизации
На прошлой неделе Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС, а Грузии сказали пока поработать над собой 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T17:45+0400
2022-07-01T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Законопроект о деолигархизации поступит в парламент Грузии в октябре, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге. Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. На прошлой неделе этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой. По его словам, законопроект будет инициирован в парламенте Грузии не позднее 5 октября и будет принят парламентом не позднее 29 ноября."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации>>Правящая партия разработала детальный план по выполнению всех 12 условий, которые назвала Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет. В конце года Еврокомиссия намерена оценить проделанную Грузией работу.
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В Грузии разработают законопроект о деолигархизации
17:45 01.07.2022 (обновлено: 17:54 01.07.2022)
На прошлой неделе Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС, а Грузии сказали пока поработать над собой
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Законопроект о деолигархизации поступит в парламент Грузии в октябре, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. На прошлой неделе этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
"Вместе с парламентским комитетом по юридическим вопросам будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители всех парламентских партий и гражданского сектора. Группа будет работать над законопроектом о деолигархизации", - сказал Кобахидзе после заседания политсовета партии.
По его словам, законопроект будет инициирован в парламенте Грузии не позднее 5 октября и будет принят парламентом не позднее 29 ноября.
Правящая партия разработала детальный план по выполнению всех 12 условий, которые назвала Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет. В конце года Еврокомиссия намерена оценить проделанную Грузией работу.