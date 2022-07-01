https://sputnik-georgia.ru/20220701/v-gruzii-razrabotayut-zakonoproekt-o-deoligarkhizatsii-268089651.html

В Грузии разработают законопроект о деолигархизации

В Грузии разработают законопроект о деолигархизации

На прошлой неделе Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС, а Грузии сказали пока поработать над собой 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T17:45+0400

2022-07-01T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Законопроект о деолигархизации поступит в парламент Грузии в октябре, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге. Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. На прошлой неделе этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой. По его словам, законопроект будет инициирован в парламенте Грузии не позднее 5 октября и будет принят парламентом не позднее 29 ноября."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации>>Правящая партия разработала детальный план по выполнению всех 12 условий, которые назвала Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет. В конце года Еврокомиссия намерена оценить проделанную Грузией работу.

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грузия, новости, политика, украина, молдова, еврокомиссия