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Вступили в силу новые правила по предоставлению статуса родителя-одиночки в Грузии
Вступили в силу новые правила по предоставлению статуса родителя-одиночки в Грузии
В Грузии родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T07:01+0400
2022-07-01T07:01+0400
грузия
новости
общество
дети и родители
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Грузии, которые предполагают расширение понятия родитель-одиночка.Согласно прошлой версии законодательства, родителем-одиночкой является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.По новой формулировке, по-прежнему родителем-одиночкой будет считаться лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка.Также такой статус могут получить лица, усыновившие ребенка, если в акте о рождении ребенка нет указания второго родителя, если второй родитель ребенка погиб или считается погибшим или пропавшим без вести или второго родителя лишили родительских прав.Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу &gt;&gt;Решение Конституционного суда было обусловлено тем фактором, что фактические родители-одиночки, которые растят ребенка одни, лишены благ государства, которыми пользуются те, кто имеет подобный статус, что не соответствует Конституции Грузии, которая предполагает равные права для всех граждан.В частности, родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь, тогда как фактические родители-одиночки не могут ее получить.
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Вступили в силу новые правила по предоставлению статуса родителя-одиночки в Грузии

07:01 01.07.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСемья с детьми гуляет по старому городу в центре Тбилиси
Семья с детьми гуляет по старому городу в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Грузии родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Грузии, которые предполагают расширение понятия родитель-одиночка.
Согласно прошлой версии законодательства, родителем-одиночкой является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.

По решению Конституционного суда, это понятие теряет силу с 1 июля 2022 года.

По новой формулировке, по-прежнему родителем-одиночкой будет считаться лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка.
Также такой статус могут получить лица, усыновившие ребенка, если в акте о рождении ребенка нет указания второго родителя, если второй родитель ребенка погиб или считается погибшим или пропавшим без вести или второго родителя лишили родительских прав.
Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу >>
Решение Конституционного суда было обусловлено тем фактором, что фактические родители-одиночки, которые растят ребенка одни, лишены благ государства, которыми пользуются те, кто имеет подобный статус, что не соответствует Конституции Грузии, которая предполагает равные права для всех граждан.
В частности, родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь, тогда как фактические родители-одиночки не могут ее получить.
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