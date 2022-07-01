https://sputnik-georgia.ru/20220701/vstupili-v-silu-novye-pravila-po-predostavleniyu-statusa-roditelya-odinochki-v-gruzii-267651730.html

Вступили в силу новые правила по предоставлению статуса родителя-одиночки в Грузии

Вступили в силу новые правила по предоставлению статуса родителя-одиночки в Грузии

В Грузии родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Грузии, которые предполагают расширение понятия родитель-одиночка.Согласно прошлой версии законодательства, родителем-одиночкой является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.По новой формулировке, по-прежнему родителем-одиночкой будет считаться лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка.Также такой статус могут получить лица, усыновившие ребенка, если в акте о рождении ребенка нет указания второго родителя, если второй родитель ребенка погиб или считается погибшим или пропавшим без вести или второго родителя лишили родительских прав.Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу >>Решение Конституционного суда было обусловлено тем фактором, что фактические родители-одиночки, которые растят ребенка одни, лишены благ государства, которыми пользуются те, кто имеет подобный статус, что не соответствует Конституции Грузии, которая предполагает равные права для всех граждан.В частности, родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь, тогда как фактические родители-одиночки не могут ее получить.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, дети и родители