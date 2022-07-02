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На востоке Грузии произошло землетрясение
На востоке Грузии произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 километров 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T13:06+0400
2022-07-02T13:06+0400
2022-07-02T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 17 километрах от города Лагодехи (регион Кахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 12:28 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, землетрясения в грузии, землетрясение
На востоке Грузии произошло землетрясение
13:06 02.07.2022 (обновлено: 13:24 02.07.2022)
Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 километров
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 17 километрах от города Лагодехи (регион Кахети), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 12:28 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.