https://sputnik-georgia.ru/20220702/na-vostoke-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie--268110010.html

На востоке Грузии произошло землетрясение

На востоке Грузии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 километров 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 17 километрах от города Лагодехи (регион Кахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 12:28 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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