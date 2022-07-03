https://sputnik-georgia.ru/20220703/agentstvo-konkurentsii-gruzii-izuchit-sliyanie-evropeyskogo-universiteta-s-klinikoy-268134364.html

Агентство конкуренции Грузии изучит слияние Европейского университета с клиникой

Агентство конкуренции Грузии изучит слияние Европейского университета с клиникой

При слиянии с клиникой вуз обязан был заранее уведомить агентство конкуренции о подобной покупке 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T17:41+0400

2022-07-03T17:41+0400

2022-07-03T17:45+0400

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агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции начало административное производство по делу о покупке Европейским университетом, функционирующим в Грузии, университетского госпиталя "Джо Эн" за несообщение о слиянии, говорится в сообщении ведомства.Согласно законодательству Грузии, при слиянии с клиникой вуз обязан был уведомить агентство о подобной покупке заранее.Ранее Европейский университет был оштрафован на 15 тысяч лари и должен будет отправить в агентство письменное уведомлении о своем приобретении.Теперь в рамках административного делопроизводства Агентство изучит вопрос совместимости слияния с конкурентной средой.Агентство конкуренции Грузии изучает законность слияния двух крупных компаний >>По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.За первый квартал 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 2 слияния. Всего же на 1 апреля этого года в Грузии зарегистрировано более 4,2 тысячи слияний компаний.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии