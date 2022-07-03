https://sputnik-georgia.ru/20220703/basilashvili-ustupil-v-parnom-razryade-na-uimbdone-268141078.html

Басилашвили уступил в парном разряде на Уимблдоне

Басилашвили уступил в парном разряде на Уимблдоне

Грузино-молдавский дуэт встретился с колумбийской парой за выход в четвертьфинал и проиграл в трех сетах 03.07.2022, Sputnik Грузия

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грузинские теннисисты на международных турнирах

уимблдон

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили проиграл матч 1/8 финала в паре с молдаванином Раду Алботом на Уимблдонском турнире.Грузино-молдавский дуэт встретился с колумбийской парой Кабали/Фарах за выход в четвертьфинал. Басилашвили/Албот проиграли в трех сетах 1:6 4:6 4:6.Нынешние соперники Басилашвили/Албота — одна из самых известных и влиятельных пар последнего десятилетия в парном теннисе. На турнире они были посеяны под шестым номером. В 2019 году пара Кабали/Фарах были на вершине мирового рейтинга.Грузинский теннисист завершил выступление на Уимблдоне в третьем круге >>Николоз Басилашвили также выбыл из розыгрыша одиночном разряде. В третьем круге грузинский теннисист уступил в трех сетах Тиму ван Рейтховену из Нидерландов, который занимает 104-е место в рейтинге ATP.

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