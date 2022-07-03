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Часть участников акции в Тбилиси пришла к офису правящей партии

Часть участников акции в Тбилиси пришла к офису правящей партии

В 12 часов ночи организаторы акции пообещали озвучить дальнейший план действий 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Часть участников акции протеста "Домой в Европу" у здания парламента в Тбилиси решила переместиться к главному офису правящей партии "Грузинская мечта".Несколько тысяч жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидатаПо его словам, остальные участники акции останутся у здания парламента на всю ночь."Наш протест будет мирный. Насилие играет на руку власти. Мы будем действовать мирно", - подчеркнул Мшвениерадзе.В 12 часов ночи организаторы акции пообещали озвучить дальнейший план действий, в том случае если до этого времени правящая партия не даст свой ответ - готовы ли они выполнить требования "Народного движения".Акция "Домой в Европу" проходит в центре Тбилиси >>По словам одного из лидеров организации "Сирцхвилиа" ("Стыдно") Шоты Дигмелашвили, организаторы сегодня озвучат лишь часть плана, так как его полная огласка представляет угрозу для будущего движения.Участники акции идут к офису "Грузинской мечты" под музыку. Звучат гимн Грузии и патриотические песни. В руках они держат флаги Грузии и Евросоюза. У некоторых в руках портреты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.Участники акции перекрыли движение на проспекте Руставели. Организаторы акции заранее до начала акции объявили, что часть участников останется у парламента на ночь. В течение всей недели организаторы акции ездили по регионам Грузии и призывали население присоединиться к акции 3 июля.

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грузия, новости, политика, акция протеста, единое нацдвижение