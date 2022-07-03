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Часть участников акции в Тбилиси пришла к офису правящей партии
Часть участников акции в Тбилиси пришла к офису правящей партии
В 12 часов ночи организаторы акции пообещали озвучить дальнейший план действий 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T22:24+0400
2022-07-03T22:24+0400
2022-07-03T23:34+0400
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акция протеста
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Часть участников акции протеста "Домой в Европу" у здания парламента в Тбилиси решила переместиться к главному офису правящей партии "Грузинская мечта".Несколько тысяч жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидатаПо его словам, остальные участники акции останутся у здания парламента на всю ночь."Наш протест будет мирный. Насилие играет на руку власти. Мы будем действовать мирно", - подчеркнул Мшвениерадзе.В 12 часов ночи организаторы акции пообещали озвучить дальнейший план действий, в том случае если до этого времени правящая партия не даст свой ответ - готовы ли они выполнить требования "Народного движения".Акция "Домой в Европу" проходит в центре Тбилиси >>По словам одного из лидеров организации "Сирцхвилиа" ("Стыдно") Шоты Дигмелашвили, организаторы сегодня озвучат лишь часть плана, так как его полная огласка представляет угрозу для будущего движения.Участники акции идут к офису "Грузинской мечты" под музыку. Звучат гимн Грузии и патриотические песни. В руках они держат флаги Грузии и Евросоюза. У некоторых в руках портреты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.Участники акции перекрыли движение на проспекте Руставели. Организаторы акции заранее до начала акции объявили, что часть участников останется у парламента на ночь. В течение всей недели организаторы акции ездили по регионам Грузии и призывали население присоединиться к акции 3 июля.
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грузия, новости, политика, акция протеста, единое нацдвижение
Часть участников акции в Тбилиси пришла к офису правящей партии
22:24 03.07.2022 (обновлено: 23:34 03.07.2022)
В 12 часов ночи организаторы акции пообещали озвучить дальнейший план действий
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Часть участников акции протеста "Домой в Европу" у здания парламента в Тбилиси решила переместиться к главному офису правящей партии "Грузинская мечта".
Несколько тысяч жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата
"Это будет первый независимый очаг нашего протеста. Если в ближайшее время правительство не выполнит наши требования, таких очагов будет намного больше", - заявил один из участников акции Георгий Мшвениерадзе.
По его словам, остальные участники акции останутся у здания парламента на всю ночь.
"Наш протест будет мирный. Насилие играет на руку власти. Мы будем действовать мирно", - подчеркнул Мшвениерадзе.
В 12 часов ночи организаторы акции пообещали озвучить дальнейший план действий, в том случае если до этого времени правящая партия не даст свой ответ - готовы ли они выполнить требования "Народного движения".
По словам одного из лидеров организации "Сирцхвилиа" ("Стыдно") Шоты Дигмелашвили, организаторы сегодня озвучат лишь часть плана, так как его полная огласка представляет угрозу для будущего движения.
Участники акции идут к офису "Грузинской мечты" под музыку. Звучат гимн Грузии и патриотические песни. В руках они держат флаги Грузии и Евросоюза. У некоторых в руках портреты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.
Участники акции перекрыли движение на проспекте Руставели. Организаторы акции заранее до начала акции объявили, что часть участников останется у парламента на ночь. В течение всей недели организаторы акции ездили по регионам Грузии и призывали население присоединиться к акции 3 июля.