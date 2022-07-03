https://sputnik-georgia.ru/20220703/masshtabnaya-aktsiya-domoy-v-evropu-nachalas-pered-zdaniem-parlamenta-v-tbilisi-268141471.html
Акция "Домой в Европу" проходит в центре Тбилиси
Акция "Домой в Европу" проходит в центре Тбилиси
Организатор акции заявил, что участники протеста останутся у парламента до получения Грузией статуса кандидата в ЕС 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T20:44+0400
2022-07-03T20:44+0400
2022-07-03T21:48+0400
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политика
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Тысячи жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата."Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.Участники акции перекрыли движение на проспекте Руставели.По его словам, за минувшую неделю представители "Народного движения "не услышали правительства ни одного стоящего заявления."Мы ждем выполнения 12 пунктов. Мы не ждем от "Грузинской мечты", что они их выполнят. Они обвиняют нас в насилии и деструкции. В этот абсурд никто не верит. Мы не доверяем "Грузинской мечте". Мы не позволит им обмануть нас в очередной раз", - сказал Бугадзе.По словам общественного деятеля, в ближайшие полгода "Грузинская мечта" не способна выполнить условия, которые предъявили Грузии в ЕС.У них нет ресурса: "Грузинская мечта" об акции 3 июля в Тбилиси >>Организаторы акции заранее до начала акции объявили, что часть участников останется у парламента на ночь.В течение всей недели организаторы акции ездили по регионам Грузии и призывали население присоединиться к акции 3 июля.
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грузия, политика, новости, акция протеста, единое нацдвижение
Акция "Домой в Европу" проходит в центре Тбилиси
20:44 03.07.2022 (обновлено: 21:48 03.07.2022)
Организатор акции заявил, что участники протеста останутся у парламента до получения Грузией статуса кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Тысячи жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата.
"Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.
Участники акции перекрыли движение на проспекте Руставели.
"Мы останется и не разойдемся до тех пор, пока Грузия не получит статус страны-кандидата... Мы противопоставим правительству демократический протест", - обратился к собравшимся поэт Лаша Бугадзе.
По его словам, за минувшую неделю представители "Народного движения "не услышали правительства ни одного стоящего заявления.
"Мы ждем выполнения 12 пунктов. Мы не ждем от "Грузинской мечты", что они их выполнят. Они обвиняют нас в насилии и деструкции. В этот абсурд никто не верит. Мы не доверяем "Грузинской мечте". Мы не позволит им обмануть нас в очередной раз", - сказал Бугадзе.
По словам общественного деятеля, в ближайшие полгода "Грузинская мечта" не способна выполнить условия, которые предъявили Грузии в ЕС.
Организаторы акции заранее до начала акции объявили, что часть участников останется у парламента на ночь.
В течение всей недели организаторы акции ездили по регионам Грузии и призывали население присоединиться к акции 3 июля.