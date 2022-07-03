https://sputnik-georgia.ru/20220703/epidemiolog-rekomendoval-zhitelyam-gruzii-vaktsinirovatsya-pered-osenyu-268139577.html

Эпидемиолог рекомендовал жителям Грузии вакцинироваться перед осенью

Эпидемиолог рекомендовал жителям Грузии вакцинироваться перед осенью

Главной рекомендацией к осени вновь будет усиление иммунного слоя населения, заявил врач 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T19:32+0400

2022-07-03T19:32+0400

2022-07-03T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе призвал жителей к вакцинации и ревакцинации препаратами против коронавируса предстоящей осенью.В Грузии эпидемиологи уже выявили новый подтип штамма "омикрон" ВА.5, по утверждению специалистов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно эта разновидность инфекции.Как отметил эпидемиолог, новые подтипы штамма "омикрон" ВА.4 и ВА.5 характеризуются более высокой передачей, но протекают в более легкой форме."У них более высокая трансмиссия, то есть распространение и передача, но они не настолько тяжело протекают", - сказал Гамкрелидзе.К началу июля в Грузии полный курс вакцинации прошли 1 270 848 человек старше 18 лет, то есть 44.9% взрослого населения страны. Бустер или третью дозу вакицны сделали 255 365 граждан.Новый подтип "омикрона" добрался до Грузии – опасен ли он и что нужно знать? >>Грузинские медики за последнюю неделю зафиксировали 1058 новых случаев коронавируса.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 660 429 случаев инфицирования, выздоровели 1 642 476, скончался 16 841 пациент. На данный момент в стране 1086 активных случаев. Показатель положительности тестирования за семь дней 1,67%.В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая.

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