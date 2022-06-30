https://sputnik-georgia.ru/20220630/novyy-podtip-omikrona-dobralsya-do-gruzii--opasen-li-on-i-chto-nuzhno-znat-268048233.html

Новый подтип "омикрона" добрался до Грузии – опасен ли он и что нужно знать?

Новый подтип "омикрона" добрался до Грузии – опасен ли он и что нужно знать?

Новый подтип коронавируса очень быстро распространяется, а у инфицированных в основном наблюдается высокая температура 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T18:22+0400

2022-06-30T18:22+0400

2022-06-30T18:22+0400

грузия

новости

общество

коронавирус covid-19

вакцинация от коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263568195_0:137:3001:1825_1920x0_80_0_0_73af5d6f84e75af9a5caddaec493f30a.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В Грузии эпидемиологи выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5, по утверждению специалистов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно эта разновидность инфекции.Учитывая появление и довольно быстрое распространения нового подтипа, Грузия уже готовится к очередной, седьмой по счету, волне коронавируса. До этого в стране, в основном, циркулировал подтип "омикрона" B.A.2.Новый подтип коронавируса очень быстро распространяется, а у инфицированных в основном наблюдается высокая температура.Нужно отметить, что для этого подтипа коронавируса не имеет значения, вакцинирован человек или он уже переболел инфекцией, заразиться может любой. Быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.Специалисты не только Грузии, но Европы и США ожидают увеличения случаев уже летом.Где был зафиксирован впервые новый подтип В.А.5?В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая.Дело в том, что антитела, которые отвечают за нейтрализацию инфекции в организме не могут распознать этот подтип коронавируса, и, соответственно, человек легко заражается. Однако течение заболевания более легкое, чем в случае штамма "Дельта".Защищает ли бустер-доза от нового подтипа "омикрона"?Специалисты пришли к выводу, что защитная функция вакцины против коронавируса со временем слабеет из-за снижения уровня антител в организме. То же самое происходит в случае людей, которые перенесли инфекцию.Полной защиты от нового подтипа "омикрона" нет ни у вакцинированных людей, ни у лиц, переболевших коронавирусом.Когда вакцинироваться после "омикрона"? Ответ вирусолога >>Несмотря на увеличенное количество новых случаев коронавируса, факты госпитализации и летального исхода сократились. Специалисты предполагают, что это вызвано тем, что миллионы людей уже вакцинированы и сохраняют определенное количество антител, даже если их качество уже не такое высокое и надежное.Специалисты также считают, что общий иммунитет на данный момент более высокий, чем в начале пандемии. Они призывают лиц, входящих в группу риска, а также пожилых людей сделать бустер-дозу, чтобы обновить количество антител, устойчивых к коронавирусу.Медики отмечают, что новые подтипы "омикрона", в том числе и В.А.5, имеют довольно сильное воздействие на верхние дыхательные пути, но реже повреждают легочные клетки, и, соответственно, летальных исходов меньше. Первые варианты коронавируса намного сильнее повреждали легкие, что вызывало большее количество случаев смерти.Пока медикам неизвестно о долгосрочных результатах, вызываемых "омикроном". Промежуток между инфицированием и появлением первых симптомов (около трех дней – ред.) намного меньше, чем в случае "Дельта".Коронавирус в Грузии: "омикрон" захватил страну - фото >>Вакцины от нынешних вариантов коронавируса не оптимальны, но защищают от тяжелого течения заболевания. Специалисты предупреждают, что, несмотря на то что новые подтипы не вызывают тяжелого течения заболевания, могут возникнуть и тяжелые случаи.Последняя статистика ГрузииГрузинские медики из 1058 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 770 фактов заражения.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 660 429 случаев инфицирования, выздоровели 1 642 476, скончался 16 841 пациент. На данный момент в стране 1086 активных случаев. Показатель положительности тестирования за семь дней 1,67%.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса