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Коронавирус обошел рак среди самых распространенных причин смерти в Грузии
Коронавирус обошел рак среди самых распространенных причин смерти в Грузии
Чаще всего в прошлом году в Грузии люди умирали от заболеваний системы кровообращения 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T09:01+0400
2022-07-03T09:01+0400
2022-07-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Коронавирус обошел рак среди причин смерти в Грузии в 2021 году и оказался на втором месте, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).В 2021 году в Грузии умерли около 60 тысяч человек. При этом в этом году по причине смерти, как и последние пять лет, первое место занимают заболевания системы кровообращения. Из 59 906 случаев смерти более 22 тысяч произошло по этой причине.На второе место в прошлом году среди самых распространенных причин смерти вышел коронавирус, который в 2021 году унес около 11,3 тысячи жизней.По данным "Сакстата", третье место по числу распространенных причин смерти занимают раковые заболевания. От них в 2021 году скончалось около 7,7 тысячи человек.Население Грузии уменьшается – новые данные статистики >>В пятерку причин смерти также входят отклонения от нормы, не являющиеся отдельным заболеванием, - 7 350 человек, и заболевания дыхательной системы – 3 709 человек.При этом, согласно статистике, смерть от болезней системы кровообращения распространена в любом возрасте, но чаще в 2021 году уносила жизни людей старше 50 лет.От коронавируса чаще умирали лица старше 35 лет, а от рака старше 40 лет.Среди лиц от 5 до 34 лет самой частой причиной смерти были травмы. Всего же от травм в 2021 году скончалось около 2 тысяч человек.Смертность в Грузии в 2021 году превысила рождаемость >>Демографы страны уже давно бьют тревогу и отмечают, что Грузия стоит перед демографической катастрофой. По их словам, сокращение рождаемости и увеличение миграции привели страну к ужасным результатамПо прогнозам демографов, Грузию ждет еще один больший спад рождаемости, так как в 1990-2000 годы в стране родились вдвое меньше девочек, чем в 1980-1990 годы. Чтобы улучшить положение, каждая женщина в Грузии должна родить как минимум троих детей.
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грузия, общество, новости, демографическая ситуация в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Коронавирус обошел рак среди самых распространенных причин смерти в Грузии
Чаще всего в прошлом году в Грузии люди умирали от заболеваний системы кровообращения
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Коронавирус обошел рак среди причин смерти в Грузии в 2021 году и оказался на втором месте, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
В 2021 году в Грузии умерли около 60 тысяч человек. При этом в этом году по причине смерти, как и последние пять лет, первое место занимают заболевания системы кровообращения. Из 59 906 случаев смерти более 22 тысяч произошло по этой причине.
На второе место в прошлом году среди самых распространенных причин смерти вышел коронавирус, который в 2021 году унес около 11,3 тысячи жизней.
По данным "Сакстата"
, третье место по числу распространенных причин смерти занимают раковые заболевания. От них в 2021 году скончалось около 7,7 тысячи человек.
В пятерку причин смерти также входят отклонения от нормы, не являющиеся отдельным заболеванием, - 7 350 человек, и заболевания дыхательной системы – 3 709 человек.
При этом, согласно статистике, смерть от болезней системы кровообращения распространена в любом возрасте, но чаще в 2021 году уносила жизни людей старше 50 лет.
От коронавируса чаще умирали лица старше 35 лет, а от рака старше 40 лет.
Среди лиц от 5 до 34 лет самой частой причиной смерти были травмы. Всего же от травм в 2021 году скончалось около 2 тысяч человек.
Демографы страны уже давно бьют тревогу и отмечают, что Грузия стоит перед демографической катастрофой. По их словам, сокращение рождаемости и увеличение миграции привели страну к ужасным результатам
По прогнозам демографов, Грузию ждет еще один больший спад рождаемости, так как в 1990-2000 годы в стране родились вдвое меньше девочек, чем в 1980-1990 годы. Чтобы улучшить положение, каждая женщина в Грузии должна родить как минимум троих детей.