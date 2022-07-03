https://sputnik-georgia.ru/20220703/krovavaya-razborka-v-marneuli---zhestoko-ubit-molodoy-muzhchina-268146478.html

Кровавая разборка в Марнеули - жестоко убит молодой мужчина

Кровавая разборка в Марнеули - жестоко убит молодой мужчина

Пострадавший мужчина был доставлен в клинику "Аверси" в Марнеули, несмотря на старания врачей, им не удалось сохранить его жизнь 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T23:24+0400

2022-07-03T23:24+0400

2022-07-03T23:45+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "незаконное приобретение и хранение оружия" в связи с убийством мужчины в Марнеули (регион Квемо Картли).По информации СМИ, убийство произошло вечером в воскресенье. Молодой мужчина был застрелен у собственного автомобиля во дворе здания ритуальных услуг. По словам очевидцев, нападавший произвел около семи выстрелов в жертву.Пострадавший мужчина был доставлен в клинику "Аверси" в Марнеули. Несмотря на старания врачей, им не удалось сохранить его жизнь.Все о преступности в Грузии: последние данные >>МВД пока не распространяло информацию о задержании преступника.Причины конфликта между мужчинами неизвестны. По версии СМИ, не исключено, что это была криминальная разборка.

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грузия, новости, происшествия, марнеули, убийство