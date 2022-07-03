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Кровавая разборка в Марнеули - жестоко убит молодой мужчина
Кровавая разборка в Марнеули - жестоко убит молодой мужчина
Пострадавший мужчина был доставлен в клинику "Аверси" в Марнеули, несмотря на старания врачей, им не удалось сохранить его жизнь 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T23:24+0400
2022-07-03T23:24+0400
2022-07-03T23:45+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "незаконное приобретение и хранение оружия" в связи с убийством мужчины в Марнеули (регион Квемо Картли).По информации СМИ, убийство произошло вечером в воскресенье. Молодой мужчина был застрелен у собственного автомобиля во дворе здания ритуальных услуг. По словам очевидцев, нападавший произвел около семи выстрелов в жертву.Пострадавший мужчина был доставлен в клинику "Аверси" в Марнеули. Несмотря на старания врачей, им не удалось сохранить его жизнь.Все о преступности в Грузии: последние данные >>МВД пока не распространяло информацию о задержании преступника.Причины конфликта между мужчинами неизвестны. По версии СМИ, не исключено, что это была криминальная разборка.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, марнеули, убийство
Кровавая разборка в Марнеули - жестоко убит молодой мужчина
23:24 03.07.2022 (обновлено: 23:45 03.07.2022)
Пострадавший мужчина был доставлен в клинику "Аверси" в Марнеули, несмотря на старания врачей, им не удалось сохранить его жизнь
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "незаконное приобретение и хранение оружия" в связи с убийством мужчины в Марнеули (регион Квемо Картли).
По информации СМИ, убийство произошло вечером в воскресенье. Молодой мужчина был застрелен у собственного автомобиля во дворе здания ритуальных услуг. По словам очевидцев, нападавший произвел около семи выстрелов в жертву.
Пострадавший мужчина был доставлен в клинику "Аверси" в Марнеули. Несмотря на старания врачей, им не удалось сохранить его жизнь.
МВД пока не распространяло информацию о задержании преступника.
Причины конфликта между мужчинами неизвестны. По версии СМИ, не исключено, что это была криминальная разборка.