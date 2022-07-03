https://sputnik-georgia.ru/20220703/na-zapade-gruzii-poyavitsya-novyy-zakaznik-268133668.html
На западе Грузии появится новый заказник
На западе Грузии появится новый заказник
Новый заказник, который расположится на площади 14,7 тысячи гектаров, отличается уникальным биомногообразием, экосистемами и ландшафтами 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T16:33+0400
2022-07-03T16:33+0400
2022-07-03T17:23+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Парламент Грузии поддержал создание новой охраняемой территории – заказника Кверети.Новый заказник появится в Сачхерском районе (регион Имерети) на площади 14,7 тысячи гектаров. Местность отличается уникальным биомногообразием, экосистемами и ландшафтами. Там можно встретить уникальные, редкие виды диких животных, находящихся под угрозой вымирания.В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.ЮНЕСКО признала две территории Грузии биосферными заповедниками >>На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, имерети, охраняемые территории грузии
На западе Грузии появится новый заказник
16:33 03.07.2022 (обновлено: 17:23 03.07.2022)
Новый заказник, который расположится на площади 14,7 тысячи гектаров, отличается уникальным биомногообразием, экосистемами и ландшафтами
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Парламент Грузии поддержал создание новой охраняемой территории – заказника Кверети.
Новый заказник появится в Сачхерском районе (регион Имерети) на площади 14,7 тысячи гектаров. Местность отличается уникальным биомногообразием, экосистемами и ландшафтами. Там можно встретить уникальные, редкие виды диких животных, находящихся под угрозой вымирания.
"Территория заказника будет способствовать развитию экотуристического потенциала в регионе. Вместе с тем у местного населения будет возможность в отдельных случаях пользоваться собственностью, природными ресурсами и способствовать уходу за природой и биоразнообразием", - заявила заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили, представляя законопроект в парламенте.
В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.
На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.