https://sputnik-georgia.ru/20220703/sotni-semey-peremeschennykh-lits-v-gruzii-poluchat-doma-v-regionakh-268132136.html

Сотни семей перемещенных лиц в Грузии получат дома в регионах

Сотни семей перемещенных лиц в Грузии получат дома в регионах

Семьи сами выберут себе жилье в любом регионе Грузии, на что им дано шесть месяцев 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T14:18+0400

2022-07-03T14:18+0400

2022-07-03T14:18+0400

грузия

новости

общество

жилье для вынужденных переселенцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1d/249095979_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_87cf5470c3417bd1489ee10d4906c012.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и эмигрантов Грузии закупит дома в сельской местности для 800 семей ВПЛ, сообщает пресс-служба агентства.Лица со статусом ВПЛ обзаведутся собственным жильем в рамках проекта "Дом в деревне", который осуществляется в стране с 2013 года.Как поясняют в ведомстве, семьи ВПЛ сами выберут себе жилье в любом регионе Грузии, на что им дано шесть месяцев.Более 600 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили жилье >>В 2022-2024 годах в рамках проекта "Дом в деревне" будет расселено в регионах более 7 тысяч семей вынужденных переселенцев.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек – это около 90 тысяч семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, жилье для вынужденных переселенцев