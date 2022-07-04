https://sputnik-georgia.ru/20220704/aktsiya-u-parlamenta-v-tbilisi-zavershilas---kakovy-dalneyshie-plany-organizatorov-268146945.html
Акция у парламента в Тбилиси завершилась - каковы дальнейшие планы организаторов
Акция у парламента в Тбилиси завершилась - каковы дальнейшие планы организаторов
Организаторы акции рассказывать населению о своих планах поэтапно, шаг за шагом, чтобы не навредить общему делу 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T00:08+0400
2022-07-04T00:08+0400
2022-07-04T00:38+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Организаторы акции "Домой в Европу", которая началась у здания парламента в Тбилиси, объявили о смене локации и направились вместе с собравшимися к зданию правительственной канцелярии, где останутся до утра.Несколько тысяч жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидатаПо словам организаторов, они будут рассказывать населению о своих планах поэтапно, шаг за шагом, чтобы не навредить общему делу.В течении акции ее участники несколько раз меняли локацию. С проспекта Руставели часть их них направилась к главному офису правящей партии "Грузинская мечта". Организаторов на месте встретили усиленные силы полиции.Часть участников акции в Тбилиси пришла к офису правящей партии >>Спустя 40 минут и нескольких заявлений организаторов они решили вернуться к зданию парламента, где число протестующих значительно сократилось."Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.
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грузия, политика, новости, акция протеста, единое нацдвижение
Акция у парламента в Тбилиси завершилась - каковы дальнейшие планы организаторов
00:08 04.07.2022 (обновлено: 00:38 04.07.2022)
Организаторы акции рассказывать населению о своих планах поэтапно, шаг за шагом, чтобы не навредить общему делу
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Организаторы акции "Домой в Европу", которая началась у здания парламента в Тбилиси, объявили о смене локации и направились вместе с собравшимися к зданию правительственной канцелярии, где останутся до утра.
Несколько тысяч жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата
"Мы приняли решение провести ночь у здания канцелярии", - заявил один из лидеров организации "Стыдно" Нодар Рухадзе.
По словам организаторов, они будут рассказывать населению о своих планах поэтапно, шаг за шагом, чтобы не навредить общему делу.
В течении акции ее участники несколько раз меняли локацию. С проспекта Руставели часть их них направилась к главному офису правящей партии "Грузинская мечта". Организаторов на месте встретили усиленные силы полиции.
Спустя 40 минут и нескольких заявлений организаторов они решили вернуться к зданию парламента, где число протестующих значительно сократилось.
"Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.