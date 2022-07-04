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Что мы едим: привезенные в Грузию арбузы проверили на нитраты
Что мы едим: привезенные в Грузию арбузы проверили на нитраты
В отношении выявленных нарушений были предприняты меры, предусмотренные законодательством, заявили в агентстве продовольствия 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T23:32+0400
2022-07-04T23:32+0400
2022-07-04T23:32+0400
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национальное агентство продовольствия грузии
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В результате лабораторных исследований выявлено, что предельный уровень нитратов в арбузах, продающихся в Грузии, превышает установленную норму, говорится в сообщении на сайте Национального агентства продовольствия.Инспекторы Агентства проверили в аккредитованной лаборатории 12 образцов импортированных арбузов, взятых в оптовых и торговых объектах по всей стране. В результате проверки выяснилось, что абсолютно во всех образцах содержание нитратов выше нормы.Что мы едим? В Грузии изъяли почти полтонны сомнительного шоколада >>В ведомстве отметили, что в отношении выявленных нарушений были предприняты меры, предусмотренные законодательством. Бизнес-оператору было приказано пресечь/изъять/уничтожить товар.Сотрудники агентства продолжают проверку арбузов на рынках Грузии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии
Что мы едим: привезенные в Грузию арбузы проверили на нитраты
В отношении выявленных нарушений были предприняты меры, предусмотренные законодательством, заявили в агентстве продовольствия
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В результате лабораторных исследований выявлено, что предельный уровень нитратов в арбузах, продающихся в Грузии, превышает установленную норму, говорится в сообщении на сайте Национального агентства продовольствия.
Инспекторы Агентства проверили в аккредитованной лаборатории 12 образцов импортированных арбузов, взятых в оптовых и торговых объектах по всей стране. В результате проверки выяснилось, что абсолютно во всех образцах содержание нитратов выше нормы.
В ведомстве отметили
, что в отношении выявленных нарушений были предприняты меры, предусмотренные законодательством. Бизнес-оператору было приказано пресечь/изъять/уничтожить товар.
Сотрудники агентства продолжают проверку арбузов на рынках Грузии.