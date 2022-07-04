https://sputnik-georgia.ru/20220704/chto-my-edim-privezennye-v-gruziyu-arbuzy-proverili-na-nitraty-268188953.html

Что мы едим: привезенные в Грузию арбузы проверили на нитраты

Что мы едим: привезенные в Грузию арбузы проверили на нитраты

В отношении выявленных нарушений были предприняты меры, предусмотренные законодательством, заявили в агентстве продовольствия 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T23:32+0400

2022-07-04T23:32+0400

2022-07-04T23:32+0400

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национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В результате лабораторных исследований выявлено, что предельный уровень нитратов в арбузах, продающихся в Грузии, превышает установленную норму, говорится в сообщении на сайте Национального агентства продовольствия.Инспекторы Агентства проверили в аккредитованной лаборатории 12 образцов импортированных арбузов, взятых в оптовых и торговых объектах по всей стране. В результате проверки выяснилось, что абсолютно во всех образцах содержание нитратов выше нормы.Что мы едим? В Грузии изъяли почти полтонны сомнительного шоколада >>В ведомстве отметили, что в отношении выявленных нарушений были предприняты меры, предусмотренные законодательством. Бизнес-оператору было приказано пресечь/изъять/уничтожить товар.Сотрудники агентства продолжают проверку арбузов на рынках Грузии.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии