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"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипулировании темой ЕС
"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипулировании темой ЕС
У "Национального движения" и его сателлитов нет ресурсов для организации беспорядков в Грузии", уверен Кобахидзе 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T15:42+0400
2022-07-04T15:42+0400
2022-07-04T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Радикальная оппозиция использует тему статуса кандидата на членства Грузии в Евросоюзе для достижения узкопартийных целей, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата. Акция была организована "Народным движением", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно".По его словам, вчера радикальная оппозиция еще раз показала свою настоящую антигосударственную сущность."Кроме того, вчера окончательно стерлась всякая формальная грань между "Национальным движением" и действующим в Грузии самым богатым НПО", – отметил Кобахидзе.У "Национального движения" и его сателлитов нет ресурсов для организации беспорядков и революций в Грузии", уверен Кобахидзе.По утверждению правящей партии, весной в Бакуриани прошла встреча крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также представителей ряда СМИ и НПО, где специально пригласили специалиста по революционным сценариям Питера Акермана.Кобихидзе также напомнил, что "Грузинская мечта" представила детальный план действий по выполнению 12 пунктов, установленных Еврокомиссией."К сожалению, на этот план радикальная оппозиция и связанные с ней НПО вновь ответили деструктивными действиями. Однако для нас их действия ни в коем случае не станут поводом для отклонения от плана", – подчеркнул он.Исходя из интересов страны, для укрепления уже официально признанной европейской перспективы, "Грузинская мечта" тщательно выполнит каждый пункт. Для чего будут запланированы все необходимы шаги в соответствующих форматах и в соответствующих сроках, отметил Кобахидзе.План действий включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.
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политика, грузия, новости, бакуриани, грузинская мечта, еврокомиссия
"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипулировании темой ЕС
15:42 04.07.2022 (обновлено: 15:43 04.07.2022)
У "Национального движения" и его сателлитов нет ресурсов для организации беспорядков в Грузии", уверен Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Радикальная оппозиция использует тему статуса кандидата на членства Грузии в Евросоюзе для достижения узкопартийных целей, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата. Акция была организована "Народным движением", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно".
"Общественность увидела, что тема кандидатуры в ЕС для радикальной оппозиции была лишь мнимой ширмой, а на самом деле они используют эту тему для попытки достижения своих узкополитических целей – свержения правительства и захвата власти", – заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, вчера радикальная оппозиция еще раз показала свою настоящую антигосударственную сущность.
"Кроме того, вчера окончательно стерлась всякая формальная грань между "Национальным движением" и действующим в Грузии самым богатым НПО", – отметил Кобахидзе.
У "Национального движения" и его сателлитов нет ресурсов для организации беспорядков и революций в Грузии", уверен Кобахидзе.
По утверждению правящей партии, весной в Бакуриани прошла встреча крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также представителей ряда СМИ и НПО, где специально пригласили специалиста по революционным сценариям Питера Акермана.
"Для осуществления этого плана необходимо одно – поддержка народа. А "Нацдвижение", ее молодежное радикальное крыло "Стыдно" и НПО-сателлиты "Нацдвижения" никогда не добьются этой поддержки, так как правда не на их стороне", – отметил Кобахидзе.
Кобихидзе также напомнил, что "Грузинская мечта" представила детальный план действий по выполнению 12 пунктов, установленных Еврокомиссией.
"К сожалению, на этот план радикальная оппозиция и связанные с ней НПО вновь ответили деструктивными действиями. Однако для нас их действия ни в коем случае не станут поводом для отклонения от плана", – подчеркнул он.
Исходя из интересов страны, для укрепления уже официально признанной европейской перспективы, "Грузинская мечта" тщательно выполнит каждый пункт. Для чего будут запланированы все необходимы шаги в соответствующих форматах и в соответствующих сроках, отметил Кобахидзе.
План действий включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.
Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.
Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.