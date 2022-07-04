https://sputnik-georgia.ru/20220704/oppozitsiya-poydet-na-peregovory-s-gruzinskoy-mechtoy---politolog-268176485.html

Оппозиция пойдет на переговоры с "Грузинской мечтой" - политолог

Оппозиция пойдет на переговоры с "Грузинской мечтой" - политолог

Грузинской оппозиции не стоит надеться на то, что они похожи на птицу феникс, которая может возродиться из пепла, заявила эксперт 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T16:29+0400

2022-07-04T16:29+0400

2022-07-04T18:20+0400

грузия

новости

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лали морошкина

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пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Оппозиция пойдет на переговоры с правящей партией "Грузинская мечта", заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Накануне несколько тысяч человек в Тбилиси собрались на акцию "Домой в Европу". Главным требованием собравшихся была отставка премьера Ираклия Гарибашвили. Спустя несколько часов после начала акции, еще до призыва организаторов разойтись, большая часть участников митинга покинула проспект Руставели и территорию перед парламентом Грузии. Никто из политиков не обращался к собравшимся со сцены.По словам политолога, никто из оппозиционных политиков даже не посмел обратиться со сцены к собравшимся участникам акции и они полностью отдали так называемый "пьедестал" далеким от политики людям."Они оставили пьедестал тем людям, которые вообще ничего из себя не представляют. Что это означает? Что их уже просто нет", - сказала Морошкина."Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипулировании темой ЕС >>По словам эксперта, грузинской оппозиции не стоит надеться на то, что они похожи на птицу феникс, которая может возродиться из пепла, в случае с оппозицией этот пепел просто рассеет ветер."Вы когда-нибудь видели оппозицию с охраной? Оппозиционер - это всегда человек из народа. А наши оппозиционеры ездят на дорогих машинах, поэтому они себя изжили. Просто исчерпали", - считает Морошкина.Как рассказала политолог, сегодня оппозиция убегает ментально и перспектив собрать под своим знаменем многотысячные акции у нее нет.

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грузия, новости, политика, лали морошкина, оппозиция