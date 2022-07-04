https://sputnik-georgia.ru/20220704/natsbank-predlagaet-kupit-zolotye-i-serebryanye-monety-iz-serii-tsari-gruzii-268179779.html

Нацбанк предлагает купить золотые и серебряные монеты из серии "Цари Грузии"

Нацбанк предлагает купить золотые и серебряные монеты из серии "Цари Грузии"

Предварительные заказы на монеты будут приниматься только через интернет-магазин "Музей денег Национального банка" 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T18:42+0400

2022-07-04T18:42+0400

2022-07-04T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Начат прием предварительных заказов на покупку серебряных и золотых коллекционных монет из серии "Цари Грузии", на этот раз с изображением Баграта III и Парнаваза I, сообщает Национальный банк Грузии.Нацбанк Грузии развивает нумизматическое направление и в целях популяризации истории Грузии продолжает работу над коллекционной серией монет "Цари Грузии". Монеты в честь Баграта III и Парнаваза I станут четвертой и пятой монетой серии "Цари Грузии". Нацбанк уже выпустил в этой серии монеты в честь Давида Агмашенебели, Царицы Тамар и Ираклия II.Предварительные заказы на монеты будут приниматься только через интернет-магазин "Музей денег Национального банка" с 5 по 18 июля 2022 года. Выпуск монет запланирован на вторую половину 2023 года. Окончательная цена монет будет объявлена после их выпуска.Для оформления предзаказа заинтересованным лицам необходимо зарегистрироваться на сайте интернет-магазина и оформить заказ. Покупатель должен заранее заплатить 50 лари за серебряную монету и 1 тысячу лари за золотую монету, что является частью полной стоимости монеты.Оставшуюся часть суммы покупатели зачислят уже после выпуска монет также через интернет-магазин.Коллекционные монеты номиналом 5 лари выпускают в серебре и в золоте. Золотая монета будет диаметром 24 миллиметра, а серебряная – 35 миллиметров.Что касается выпуска коллекционных монет на тему Евробаскета - начало продаж запланировано на август-сентябрь 2022 года, продажа монет с изображением Вахвтанга Горгасали начнется в октябре-ноябре, а монеты с изображение царя Георгия Блистательного начнут реализовывать, скорее всего, в феврале 2023 года.Баграт III - первый царь единой Грузии, правивший с 978 по 1014 год. 22 декабря 2016 года Священный синод Грузинской православной церкви причислил царя Баграта III к лику святых.Коллекционную монету "Евробаскет 2022" можно будет заказать заранее >>Парнаваз I – царь Иберийского царства правивший в IV - III веках до нашей эры. Является создателем грузинской письменности.

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