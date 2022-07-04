https://sputnik-georgia.ru/20220704/prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-budut-peresmotren--glava-minfina-268181536.html

Прогноз роста экономики Грузии будет пересмотрен – глава Минфина

Прогноз роста экономики Грузии будет пересмотрен – глава Минфина

Новый прогноз экономического роста будет представлен Министерством финансов в августе 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T19:31+0400

2022-07-04T19:31+0400

2022-07-04T19:40+0400

грузия

новости

экономика

министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В условиях положительной тенденции роста экономики Грузии с начала 2022 года, министерство финансов пересмотрит прогноз роста ВВП на текущий год в конце августа, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.По словам главы Минфина, 6% рост экономики был прогнозирован в условиях, когда еще не было новой геополитической ситуации в регионе, которая сложилась из-за событий на Украине, поэтому теперь планы изменились.Тем не менее, министр отметил, что по данным первых пяти месяцев темпы восстановления экономики более высокие, чем прогнозировалось в конце прошлого и начале текущего года.Реальный рост ВВП в мае 2022 года составил 11,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%."В этом направлении мы можем пересмотреть наши прогнозы, когда у нас будет проект изменений в бюджет текущего года. Скорее всего, это будет сентябрь. Мы отслеживаем темпы экономического развития по секторам", - сказал Хуцишвили.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Экономика Грузии растет благодаря сохранению торговых отношений с Россией - эксперт >>По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.

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