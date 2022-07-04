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Прогноз роста экономики Грузии будет пересмотрен – глава Минфина
Прогноз роста экономики Грузии будет пересмотрен – глава Минфина
Новый прогноз экономического роста будет представлен Министерством финансов в августе 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T19:31+0400
2022-07-04T19:31+0400
2022-07-04T19:40+0400
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экономика
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В условиях положительной тенденции роста экономики Грузии с начала 2022 года, министерство финансов пересмотрит прогноз роста ВВП на текущий год в конце августа, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.По словам главы Минфина, 6% рост экономики был прогнозирован в условиях, когда еще не было новой геополитической ситуации в регионе, которая сложилась из-за событий на Украине, поэтому теперь планы изменились.Тем не менее, министр отметил, что по данным первых пяти месяцев темпы восстановления экономики более высокие, чем прогнозировалось в конце прошлого и начале текущего года.Реальный рост ВВП в мае 2022 года составил 11,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%."В этом направлении мы можем пересмотреть наши прогнозы, когда у нас будет проект изменений в бюджет текущего года. Скорее всего, это будет сентябрь. Мы отслеживаем темпы экономического развития по секторам", - сказал Хуцишвили.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Экономика Грузии растет благодаря сохранению торговых отношений с Россией - эксперт >>По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
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Прогноз роста экономики Грузии будет пересмотрен – глава Минфина
19:31 04.07.2022 (обновлено: 19:40 04.07.2022)
Новый прогноз экономического роста будет представлен Министерством финансов в августе
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В условиях положительной тенденции роста экономики Грузии с начала 2022 года, министерство финансов пересмотрит прогноз роста ВВП на текущий год в конце августа, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.
Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.
"Ожидания гораздо выше, чем 6% экономический рост. В конце августа у нас будет соответствующий прогноз на текущий год", — заявил Хуцишвили.
По словам главы Минфина, 6% рост экономики был прогнозирован в условиях, когда еще не было новой геополитической ситуации в регионе, которая сложилась из-за событий на Украине, поэтому теперь планы изменились.
Тем не менее, министр отметил, что по данным первых пяти месяцев темпы восстановления экономики более высокие, чем прогнозировалось в конце прошлого и начале текущего года.
Реальный рост ВВП в мае 2022 года составил 11,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%.
"В этом направлении мы можем пересмотреть наши прогнозы, когда у нас будет проект изменений в бюджет текущего года. Скорее всего, это будет сентябрь. Мы отслеживаем темпы экономического развития по секторам", - сказал Хуцишвили.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.