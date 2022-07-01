https://sputnik-georgia.ru/20220701/ekonomika-gruzii-rastet-blagodarya-sokhraneniyu-torgovykh-otnosheniy-s-rossiey---ekspert-268090713.html

Экономика Грузии растет благодаря сохранению торговых отношений с Россией - эксперт

Экономика Грузии растет благодаря сохранению торговых отношений с Россией - эксперт

Эксперт рассказал, какие факторы влияют на внушительный рост экономики страны в текущем году 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T18:52+0400

2022-07-01T18:52+0400

2022-07-01T18:52+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Благодаря тому, что Грузия продолжает торговые отношения с Россией, у страны высокий экономический рост, заявил журналистам эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.По его словам, такими же странами являются Турция, Армения, Азербайджан и Казахстан. Тем не менее, в регионе у Грузии самый высокий рост по отношению к странам, которые не присоединились к санкциям против России.Реальный рост ВВП в мае 2022 года составил 11,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%."У нас достаточно высокий рост по отношению к этим странам. В первом квартале экономический рост Армении составил 8,6%, Турции 7,3%, Азербайджана 6,5%, Казахстана 4,4%. Очень важно, чтобы эта тема, спекуляция, которая связана с нашим присоединением-неприсоединением (к санкциям, - прим.), была исчерпана", - отметил эксперт.По словам Цуцкиридзе, в целом темпы роста интересны еще и потому, что у Грузии был достаточно высокий рост в первом квартале. По первоначальной оценке, он составлял 14,4%, а скорректированный показатель был увеличен на 0,5 процентных пункта. Фактически, рост до 15%, что в три раза выше, чем показатель среднего роста ЕС, который 5,2%", - сказал эксперт.Эксперт считает, что, исходя из существующей динамики, в том числе и столь положительных данных за май, есть основания полагать, что у Грузии будет достаточно высокий экономический рост в конце года, почти двузначный.Экономика Грузии продолжает стремительно расти – новые данные статистики >>Среди факторов, определяющих рост ВВП, экономист назвал увеличение внешней торговли на 37% в январе-мае 2022 года. Кроме того, рекордно вырос экспорт – на 54%, в том числе и местный на 63%.Увеличение доходов от туризма, иностранные инвестиции, рост денежных перечислений и курс национальной валюты Грузии – основные факторы, влияющие на рост экономики Грузии, считает эксперт.По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2022 года вырос в 4,3 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 568,2 миллиона долларов."Один из показателей того, что у нас улучшены почти все фундаментальные параметры, это курс валюты. После того, как лари около двух месяцев назад упал ниже отметки 3, выше отметки 3 он уже не поднимался. Этот своеобразный психологический барьер был преодолен грузинской валютой в результате воздействия улучшившихся экономических факторов", — сказал Цуцкиридзе.Когда жители Грузии почувствуют экономический прогресс – ответ вице-премьера >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.

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грузия, новости, экономика, инвестиции, денежные переводы, колебание курса лари