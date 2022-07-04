https://sputnik-georgia.ru/20220704/rabochie-krupneyshego-metallurgicheskogo-zavoda-gruzii-obyavili-zabastovku-268188618.html

Рабочие крупнейшего металлургического завода Грузии объявили забастовку

Рабочие крупнейшего металлургического завода Грузии объявили забастовку

Администрация предприятия ведет переговоры с бастующими работниками, а завод продолжает отгружать продукцию потребителям 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T23:01+0400

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2022-07-04T23:09+0400

грузия

новости

экономика

руставский металлургический завод

забастовка

профсоюзы

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. С требованием повышения заработной платы часть сотрудников Руставского металлургического завода устроила забастовку, сообщил региональный представитель профсоюза металлургов, горняков и химиков в Квемо Картли Георгий Ткемаладзе на своей странице в соцсети.По информации регионального телевидения tv4.ge, администрация предприятия ведет переговоры с бастующими работниками, а завод продолжает исправно работать и поставлять продукцию потребителю.В компании отметили, что за последние три года зарплата работников была увеличена пять раз. Последнее повышение произошло 1 января 2022 года, и все сотрудники подписали обновленный контракт. Компания, со своей стороны, неукоснительно выполняет обязательства по этим новым трудовым соглашениям.По информации администрации завода, сотрудники всегда вовремя получают зарплату, они обеспечены бесплатным питанием, медицинской страховкой, спецодеждой и оборудованием.Забастовка работников заводов "Боржоми" завершилась – о чем договорились стороны >>Руководство Руставского металлургического завода намерено сохранить эту тенденцию и в будущем и поэтапно повышать заработную плату работникам.История Руставского металлургического завода начинается с 1948 года. Завод занимается производством разной продукции, среди которой арматура и бесшовные трубы. Там трудоустроены около 2 тысяч человек.

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грузия, новости, экономика, руставский металлургический завод, забастовка, профсоюзы