https://sputnik-georgia.ru/20220620/zabastovka-rabotnikov-zavodov-borzhomi-zavershilas--o-chem-dogovorilis-storony-267658873.html

Забастовка работников заводов "Боржоми" завершилась – о чем договорились стороны

Забастовка работников заводов "Боржоми" завершилась – о чем договорились стороны

На встрече бастующих и администрации стороны пошли на обоюдные уступки 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T19:45+0400

2022-06-20T19:45+0400

2022-06-20T19:45+0400

грузия

новости

общество

"боржоми"

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Акция у заводов по производству минеральной воды "Боржоми" завершилась – соглашение было достигнуто на встрече бастующих сотрудников с администрацией, сообщает телеканал "Рустави 2".Работники заводов "Боржоми" объявили бессрочную забастовку 31 мая. Они требовали выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий.По информации телеканала "Рустави 2", на сегодняшней встрече стороны пошли на обоюдные уступки. Руководство компании отказалась восстанавливать только двух уволенных сотрудников, однако оба они остаются в качестве представителей профсоюзом и их офис будет на территории завода.Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки >>Что касается задолженности по зарплате, то за апрель она будет погашена во вторник. Также согласно достигнутой сторонами договоренности, поэтапно будут выполнены остальные требования.Между тем, сотрудники обещают отозвать иск после того, как достигнутое соглашение будет оформлено документально. Работники завода подали иск в Ахалцихский районный суд 14 июня совместно с профсоюзами с требованием восстановить на работу 50 уволенных рабочих.Как заявил ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили, правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании, и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. При этом он подчеркнул, что все граждане, все сотрудники заводов "Боржоми" добьются справедливости.Правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми" – премьер >>О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.

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грузия, новости, общество, "боржоми"