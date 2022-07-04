https://sputnik-georgia.ru/20220704/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-vyigrala-u-chempionov-mira-268186497.html

Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира

Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира

Встреча прошла в Тбилиси в рамках отборочного этапа чемпионата мира 04.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу выиграла у действующих чемпионов мира - команды Испании, в овертайме со счетом 82:76.Встреча прошла в Тбилиси в рамках отборочного этапа чемпионата мира.В начале третьего периода грузины вели 41:33, но Испания за счет трехочковых бросков в нескольких эпизодах и быстрой первой атаки вышла вперед на 3 очка в конце периода - 47:43. В четвертом периоде игра была равной от начала до конца, и заранее было понятно, что судьба победителя решится на последних минутах. За 34 секунды до финальной сирены 20-летний Рати Андроникашвили перехватил мяч соперника и увеличил разницу до 3 очков - 67:64 в пользу Грузии. За 18 секунд до сирены испанцы сравняли счет трехочковым - 67:67. Последняя атака осталась за грузинами, бросок Торнике Шенгелия оказался неточным, и — овертайм. Сборная Грузии по баскетболу проиграла Украине в квалификации чемпионата мира >>Рати Андроникашвили не простил испанцам излишнего внимания к лидерам грузинской команды и забил двухочковый после перехвата в начале овертайма, затем последовали два трехочковых, и Грузия вышла вперед 77:73 за 2 минуты до сирены. Хотя испанцы сократили отставание трехочковым, ответный дальний бросок Макфаддена принес Грузии победу на 18 секунд раньше окончания матча.После победы Грузия сохраняет шансы пробиться на чемпионат мира.

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