https://sputnik-georgia.ru/20220704/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-vyigrala-u-chempionov-mira-268186497.html
Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира
Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира
Встреча прошла в Тбилиси в рамках отборочного этапа чемпионата мира 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T21:33+0400
2022-07-04T21:33+0400
2022-07-04T21:50+0400
грузия
новости
спорт
торнике шенгелия
баскетбол
новости грузинского баскетбола
чемпионат мира по баскетболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/19/264769873_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_45b3a0dd6124a18c0ea09f7ff6f576e8.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу выиграла у действующих чемпионов мира - команды Испании, в овертайме со счетом 82:76.Встреча прошла в Тбилиси в рамках отборочного этапа чемпионата мира.В начале третьего периода грузины вели 41:33, но Испания за счет трехочковых бросков в нескольких эпизодах и быстрой первой атаки вышла вперед на 3 очка в конце периода - 47:43. В четвертом периоде игра была равной от начала до конца, и заранее было понятно, что судьба победителя решится на последних минутах. За 34 секунды до финальной сирены 20-летний Рати Андроникашвили перехватил мяч соперника и увеличил разницу до 3 очков - 67:64 в пользу Грузии. За 18 секунд до сирены испанцы сравняли счет трехочковым - 67:67. Последняя атака осталась за грузинами, бросок Торнике Шенгелия оказался неточным, и — овертайм. Сборная Грузии по баскетболу проиграла Украине в квалификации чемпионата мира >>Рати Андроникашвили не простил испанцам излишнего внимания к лидерам грузинской команды и забил двухочковый после перехвата в начале овертайма, затем последовали два трехочковых, и Грузия вышла вперед 77:73 за 2 минуты до сирены. Хотя испанцы сократили отставание трехочковым, ответный дальний бросок Макфаддена принес Грузии победу на 18 секунд раньше окончания матча.После победы Грузия сохраняет шансы пробиться на чемпионат мира.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/19/264769873_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_cb6d011fe229888ae95ffbd1227d08c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира
21:33 04.07.2022 (обновлено: 21:50 04.07.2022)
Встреча прошла в Тбилиси в рамках отборочного этапа чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу выиграла у действующих чемпионов мира - команды Испании, в овертайме со счетом 82:76.
Встреча прошла в Тбилиси в рамках отборочного этапа чемпионата мира.
В начале третьего периода грузины вели 41:33, но Испания за счет трехочковых бросков в нескольких эпизодах и быстрой первой атаки вышла вперед на 3 очка в конце периода - 47:43.
В четвертом периоде игра была равной от начала до конца, и заранее было понятно, что судьба победителя решится на последних минутах. За 34 секунды до финальной сирены 20-летний Рати Андроникашвили перехватил мяч соперника и увеличил разницу до 3 очков - 67:64 в пользу Грузии. За 18 секунд до сирены испанцы сравняли счет трехочковым - 67:67. Последняя атака осталась за грузинами, бросок Торнике Шенгелия оказался неточным, и — овертайм.
Рати Андроникашвили не простил испанцам излишнего внимания к лидерам грузинской команды и забил двухочковый после перехвата в начале овертайма, затем последовали два трехочковых, и Грузия вышла вперед 77:73 за 2 минуты до сирены.
Хотя испанцы сократили отставание трехочковым, ответный дальний бросок Макфаддена принес Грузии победу на 18 секунд раньше окончания матча.
После победы Грузия сохраняет шансы пробиться на чемпионат мира.