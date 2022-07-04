https://sputnik-georgia.ru/20220704/v-gruzii-poyavyatsya-mikrobanki-kotorye-budut-vydavat-deshevye-kredity-biznesu-268177721.html

В Грузии появятся микробанки, которые будут выдавать дешевые кредиты бизнесу

В Грузии появятся микробанки, которые будут выдавать дешевые кредиты бизнесу

Минимальный размер поднадзорного капитала для микробанков будет определен в размере 10 миллионов лари, заявил министр финансов 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T17:41+0400

2022-07-04T17:41+0400

2022-07-04T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В Грузии разработан законопроект, предусматривающий появление новых финансовых институтов – микробанков, которые смогут выдавать кредиты по низкой процентной ставке, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Новый законопроект "О деятельности микробанков", разработанный министерством финансов и Национальным банком страны, будет направлен на рассмотрение в парламент. В случае его утверждения, финансовые организации смогут обратиться в Нацбанк за присвоением им статуса микробанков.По информации министра, микробанки станут частью банковского сектора, который будет полностью контролироваться Нацбанком Грузии, как и другие банки. Просто у них будет относительно другая форма регулирования, но очень важная функция для развития экономики страны."Это минимальный размер надзорного капитала. Например, если в случае банков это 50 миллионов лари, а в случае микрофинансовых компаний – один миллион лари, то в случае микробанка сумма составит 10 миллионов лари", - пояснил Хуцишвили.Согласно нововведению, различные надзорные функции по отношению к микробанкам будут относительно упрощены по сравнению с банками.Активы банковского сектора Грузии снизились в мае >>Таким образом, действующие микрофинансовые организации, а также желающие зарегистрироваться в будущем, имеют возможность получить статус микробанка и финансировать малых предпринимателей с повышенными возможностями и выделить новые возможности кредитования в направлении сельского хозяйства.На сегодняшней день в Грузии работают 14 коммерческих банков и 37 микрофинансовых организаций.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, национальный банк грузии