https://sputnik-georgia.ru/20220704/v-gruzii-poyavyatsya-mikrobanki-kotorye-budut-vydavat-deshevye-kredity-biznesu-268177721.html
В Грузии появятся микробанки, которые будут выдавать дешевые кредиты бизнесу
В Грузии появятся микробанки, которые будут выдавать дешевые кредиты бизнесу
Минимальный размер поднадзорного капитала для микробанков будет определен в размере 10 миллионов лари, заявил министр финансов 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T17:41+0400
2022-07-04T17:41+0400
2022-07-04T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В Грузии разработан законопроект, предусматривающий появление новых финансовых институтов – микробанков, которые смогут выдавать кредиты по низкой процентной ставке, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Новый законопроект "О деятельности микробанков", разработанный министерством финансов и Национальным банком страны, будет направлен на рассмотрение в парламент. В случае его утверждения, финансовые организации смогут обратиться в Нацбанк за присвоением им статуса микробанков.По информации министра, микробанки станут частью банковского сектора, который будет полностью контролироваться Нацбанком Грузии, как и другие банки. Просто у них будет относительно другая форма регулирования, но очень важная функция для развития экономики страны."Это минимальный размер надзорного капитала. Например, если в случае банков это 50 миллионов лари, а в случае микрофинансовых компаний – один миллион лари, то в случае микробанка сумма составит 10 миллионов лари", - пояснил Хуцишвили.Согласно нововведению, различные надзорные функции по отношению к микробанкам будут относительно упрощены по сравнению с банками.Активы банковского сектора Грузии снизились в мае >>Таким образом, действующие микрофинансовые организации, а также желающие зарегистрироваться в будущем, имеют возможность получить статус микробанка и финансировать малых предпринимателей с повышенными возможностями и выделить новые возможности кредитования в направлении сельского хозяйства.На сегодняшней день в Грузии работают 14 коммерческих банков и 37 микрофинансовых организаций.
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грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, национальный банк грузии
В Грузии появятся микробанки, которые будут выдавать дешевые кредиты бизнесу
17:41 04.07.2022 (обновлено: 17:44 04.07.2022)
Минимальный размер поднадзорного капитала для микробанков будет определен в размере 10 миллионов лари, заявил министр финансов
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В Грузии разработан законопроект, предусматривающий появление новых финансовых институтов – микробанков, которые смогут выдавать кредиты по низкой процентной ставке, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.
Новый законопроект "О деятельности микробанков", разработанный министерством финансов и Национальным банком страны, будет направлен на рассмотрение в парламент. В случае его утверждения, финансовые организации смогут обратиться в Нацбанк за присвоением им статуса микробанков.
"После регистрации микробанков конкуренция в этом секторе возрастет… Это должно сказаться на процентных ставках, так как, с одной стороны, у них будут более дешевые ресурсы, с другой стороны - конкуренция обеспечит снижение процентных ставок в этом направлении", - сказал Хуцишвили.
По информации министра, микробанки станут частью банковского сектора, который будет полностью контролироваться Нацбанком Грузии, как и другие банки. Просто у них будет относительно другая форма регулирования, но очень важная функция для развития экономики страны.
"Это минимальный размер надзорного капитала. Например, если в случае банков это 50 миллионов лари, а в случае микрофинансовых компаний – один миллион лари, то в случае микробанка сумма составит 10 миллионов лари", - пояснил Хуцишвили.
Согласно нововведению, различные надзорные функции по отношению к микробанкам будут относительно упрощены по сравнению с банками.
Таким образом, действующие микрофинансовые организации, а также желающие зарегистрироваться в будущем, имеют возможность получить статус микробанка и финансировать малых предпринимателей с повышенными возможностями и выделить новые возможности кредитования в направлении сельского хозяйства.
На сегодняшней день в Грузии работают 14 коммерческих банков и 37 микрофинансовых организаций.