https://sputnik-georgia.ru/20220628/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-snizilis-v-mae-267930148.html

Активы банковского сектора Грузии снизились в мае

Активы банковского сектора Грузии снизились в мае

На конец мая в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T09:01+0400

2022-06-28T09:01+0400

2022-06-28T09:01+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24499/88/244998807_0:29:2000:1154_1920x0_80_0_0_9901cc546a8a6bd431d2c14fbffb759a.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. В мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) снизились на 167,5 миллиона лари или 0,3%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец мая 2022 года объем активов банковского сектора составил 62,61 миллиарда лари (20 миллиардов долларов по текущему курсу), а уставной капитал составил 8,27 миллиарда лари.На конец мая в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках снизилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 июня 2022 года составил 37,15 миллиарда лари, что на 73 миллиона лари или на 0,2% меньше, чем на начало мая.Согласно отчету, в мае по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 324,43 миллиона лари или 2,13%, а вклады до востребования снизились на 397,47 миллиона лари или 1,81%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня текущего года составил 41,85%, что 1,33 процентных пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 мая.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 6,79%, в том числе 11,46% – по депозитам в национальной валюте и 1,17% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в национальной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в мае 2022 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 33,41 миллиона лари или на 0,08% и на 1 июня текущего года составил 43,12 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 361,92 миллиона лари или 1,67%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 395,33 миллиона лари или 1,84%.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>По данным Нацбанка, на конец мая 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 6,54 миллиарда лари, что на 1,12% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,29 миллиарда лари, что на 1,91% меньше, чем в предыдущем месяце.За май 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов увеличился на 0,76% или 167,99 миллиона лари, и на 1 июня текущего года составил 22,35 миллиарда лари.По состоянию на 1 июня текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 50,95 процента, что на 0,88 процентных пункта выше, чем на 1 мая 2022 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии