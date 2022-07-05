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Газ стал самым ходовым товаром и цены на него стремительно растут - Bloomberg

Газ стал самым ходовым товаром и цены на него стремительно растут - Bloomberg

Украинский кризис спровоцировал борьбу за СПГ и привел к всемирной давке при закупках топлива, пишет агентство 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T18:25+0400

2022-07-05T18:25+0400

2022-07-05T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Природный газ превратился наряду с нефтью в движущую силу новой эры конфронтации между великими державами, пишет Bloomberg.Цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник впервые с начала марта превысили 1800 долларов за тысячу кубометров, в последние минуты рост чуть замедлился и составляет примерно 1%По мнению автора, именно украинский кризис спровоцировал борьбу за СПГ и привел к всемирной давке при закупках топлива."Страны спешат получить дефицитный сжиженный природный газ в преддверии зимы", — пишет Bloomberg.Медведев пригрозил оставить Японию без нефти и газа из России >>По мнению управляющего исследовательской фирмы ClearView Energy Partners, LLC в Вашингтоне Кевина Бука, роль голубого топлива будет возрастать и потребность в надежных поставках стала очевидна.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, новости, экономика, bloomberg, газ, россия, европа, обострение ситуации вокруг украины 2022