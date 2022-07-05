https://sputnik-georgia.ru/20220705/gruzinskie-futbolnye-kluby-nachinayut-borbu-v-evrokubkakh-268192186.html

Грузинские футбольные клубы начинают борьбу в Еврокубках

Грузинские футбольные клубы начинают борьбу в Еврокубках

Матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 5-6 и 12-13 июля, второго – 19-20 и 26-21 июля 05.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Действующий чемпион Грузии "Динамо" Батуми 6 июля встретится в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА с братиславским "Слованом".Матчи первого отборочного раунда пройдут 5-6 и 12-13 июля, второго – 19-20 и 26-21 июля.В случае победы батумцы встретятся с победителем пары "Тобол" (Казахстан) - "Ференцварош" (Венгрия).Проигравший в противостоянии Динамо" Батуми и "Слован" Братислава перейдет в Лигу конфедераций.Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков >>Что касается Лиги конференций, то здесь, 7 июля, Грузию будут представлять три клуба "Динамо" Тбилиси, "Сабуртало" Тбилиси и "Дила" Гори.Тбилисское "Динамо" сыграет с эстонским "Пайде Линамеесконд", "Дила" – с финским "Куопио", а "Сабуртало" – с албанским "Партизаном".Ответные встречи пройдут 14 июля.Что касается положения клубов в Национальной лиге, то первое место в чемпионате Грузии занимает "Динамо" Батуми – 47 очков. На второй строчке "Динамо" Тбилиси (38), на четвертом месте "Дила" (34) и еще один представитель Грузии в еврокубках – "Сабуртало" (30) – на пятом месте.

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