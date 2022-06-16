https://sputnik-georgia.ru/20220616/opredeleny-soperniki-gruzinskikh-klubov-v-sleduyuschem-raunde-evrokubkov-267529364.html
Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков
Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков
Проигравший в паре Динамо" Батуми и "Слован" Братислава перейдет в Лигу конфедераций 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T16:16+0400
2022-06-16T16:16+0400
2022-06-16T16:16+0400
грузия
новости
спорт
фк "динамо" батуми
фк "динамо" тбилиси
фк "дила"
фк "сабуртало"
футбол
лига чемпионов уефа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/11/249467995_0:55:3000:1743_1920x0_80_0_0_2ccc57898ce2f3260bff305baef93b2e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков в случае успеха в предстоящих матчах.Лига чемпионовСогласно результатам жеребьевки, чемпион Грузии "Динамо" Батуми встретится с чемпионом Словакии братиславским "Слованом" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА 22/23.В случае победы батумцы встретятся с победителем пары "Тобол" (Казахстан) - "Ференцварош" (Венгрия)."Динамо" Батуми узнало соперника в Лиге чемпионов УЕФА >>Матчи первого отборочного раунда пройдут 5-6 и 12-13 июля, второго - 19-20 и 26-21 июля.Проигравший в противостоянии Динамо" Батуми и "Слован" Братислава перейдет в Лигу конфедераций, где встретится с неудачников из пары "Лех" Польша - Карабах Азербайджан.Лига КонфедерацийСогласно результатам жеребьевки, тбилисское "Динамо" сыграет с эстонским "Пайде Линамеесконд", "Дила" с финским "Куопио", а "Сабуртало" с албанским "Партизаном".Матчи первого отборочного тура запланированы на 7 июля, а ответные на 14 июля.С кем сыграют три грузинских футбольных клуба в Лиге конференций >>В случае победы динамовцы из Тбилиси во втором отборочном раунде встретятся с клубом "Арарат-Армения". Футболисты из Сабуртало в случае победы сыграют с ФКСБ из Румынии, а горийская "Дила" - с победителем пары "Паневежис" из Литвы и "Милсами" из Молдовы.Матчи первого отборочного тура запланированы на 21 июля, а ответные на 28 июля.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/11/249467995_302:0:2698:1797_1920x0_80_0_0_edc83ecfedaaba482a3b66e1d5923148.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, фк "динамо" батуми, фк "динамо" тбилиси, фк "дила", фк "сабуртало", футбол, лига чемпионов уефа
Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков
Проигравший в паре Динамо" Батуми и "Слован" Братислава перейдет в Лигу конфедераций
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков в случае успеха в предстоящих матчах.
Лига чемпионов
Согласно результатам жеребьевки, чемпион Грузии "Динамо" Батуми встретится с чемпионом Словакии братиславским "Слованом" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА 22/23.
В случае победы батумцы встретятся с победителем пары "Тобол" (Казахстан) - "Ференцварош" (Венгрия).
Матчи первого отборочного раунда пройдут 5-6 и 12-13 июля, второго - 19-20 и 26-21 июля.
Проигравший в противостоянии Динамо" Батуми и "Слован" Братислава перейдет в Лигу конфедераций, где встретится с неудачников из пары "Лех" Польша - Карабах Азербайджан.
Лига Конфедераций
Согласно результатам жеребьевки, тбилисское "Динамо" сыграет с эстонским "Пайде Линамеесконд", "Дила" с финским "Куопио", а "Сабуртало" с албанским "Партизаном".
Матчи первого отборочного тура запланированы на 7 июля, а ответные на 14 июля.
В случае победы динамовцы из Тбилиси во втором отборочном раунде встретятся с клубом "Арарат-Армения". Футболисты из Сабуртало в случае победы сыграют с ФКСБ из Румынии, а горийская "Дила" - с победителем пары "Паневежис" из Литвы и "Милсами" из Молдовы.
Матчи первого отборочного тура запланированы на 21 июля, а ответные на 28 июля.