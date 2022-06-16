https://sputnik-georgia.ru/20220616/opredeleny-soperniki-gruzinskikh-klubov-v-sleduyuschem-raunde-evrokubkov-267529364.html

Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков

Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков

Проигравший в паре Динамо" Батуми и "Слован" Братислава перейдет в Лигу конфедераций 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T16:16+0400

2022-06-16T16:16+0400

2022-06-16T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков в случае успеха в предстоящих матчах.Лига чемпионовСогласно результатам жеребьевки, чемпион Грузии "Динамо" Батуми встретится с чемпионом Словакии братиславским "Слованом" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА 22/23.В случае победы батумцы встретятся с победителем пары "Тобол" (Казахстан) - "Ференцварош" (Венгрия)."Динамо" Батуми узнало соперника в Лиге чемпионов УЕФА >>Матчи первого отборочного раунда пройдут 5-6 и 12-13 июля, второго - 19-20 и 26-21 июля.Проигравший в противостоянии Динамо" Батуми и "Слован" Братислава перейдет в Лигу конфедераций, где встретится с неудачников из пары "Лех" Польша - Карабах Азербайджан.Лига КонфедерацийСогласно результатам жеребьевки, тбилисское "Динамо" сыграет с эстонским "Пайде Линамеесконд", "Дила" с финским "Куопио", а "Сабуртало" с албанским "Партизаном".Матчи первого отборочного тура запланированы на 7 июля, а ответные на 14 июля.С кем сыграют три грузинских футбольных клуба в Лиге конференций >>В случае победы динамовцы из Тбилиси во втором отборочном раунде встретятся с клубом "Арарат-Армения". Футболисты из Сабуртало в случае победы сыграют с ФКСБ из Румынии, а горийская "Дила" - с победителем пары "Паневежис" из Литвы и "Милсами" из Молдовы.Матчи первого отборочного тура запланированы на 21 июля, а ответные на 28 июля.

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