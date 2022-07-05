https://sputnik-georgia.ru/20220705/ombudsmen-predlagaet-zapretit-v-gruzii-konservativnoe-dvizhenie-268218970.html
Омбудсмен предлагает запретить в Грузии "Консервативное движение"
Омбудсмен предлагает запретить в Грузии "Консервативное движение"
Группа, организовавшая противозаконные действия и массовое насилие 5 июля, создала в 2021 году политическую партию, заявили в офисе омбудсмена 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T18:02+0400
2022-07-05T18:02+0400
2022-07-05T18:34+0400
грузия
новости
политика
беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов
омбудсмен
народный защитник грузии
нино ломджария
конституционный суд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/14/250659296_128:374:1822:1327_1920x0_80_0_0_69e29d8e9369d085852afeea6ca2b7e4.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария подготовила иск в Конституционный суд о запрете партии "Консервативное" движение", основанной на базе организации "Альт-инфо", говорится в заявлении омбудсмена.Ровно год назад, 5 июля, планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась и противники ЛГБТ выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Насилие продолжилось и 6 июля.По словам Народного защитника, даже по прошествии года после насильственных событий 5 июля прокуратура не возбудила ни одного уголовного дела за организацию группового насилия."В годовщину со дня совершения тяжкого преступления организаторы преступления не несут наказания и участвуют в новых противоправных действиях", - говорится в заявлении.По правовой оценке Народного защитника, публичные видеоматериалы, изображающие организацию и руководство насилием 5 июля 2021 года, позволяют привлечь к уголовной ответственности за организацию группового насилия одного из лидеров "Консервативного движения" Зураба Махарадзе.Политолог: насилие над журналистами в Тбилиси можно было предотвратить >>Как отмечает омбудсмен, преследование не началось также и против Спиридона Цкипуришвили, который публично призвал сотни людей к насилию.Согласно информации аппарата Народного защитника, на данный момент известно о 53 лицах, ставших жертвами группового насилия 5 июля 2021 года, в отношении 27 человек, участвовавших в нападениях, возбуждено уголовное дело.Офис народного защитника в настоящее время изучает несколько обвинительных приговоров в отношении причастных к насилию.Национальное агентство публичного реестра 7 декабря 2021 года официально зарегистрировало недавно созданное "Консервативное движение" как партию.Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.Послы в Грузии довольны мерами безопасности во время Tbilisi Pride Week >>Первый приговор по делу о насилии 5 июля был вынесен 17 марта Ираклию Кавлашвили. За преследование и незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия он получил два года тюрьмы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/14/250659296_274:324:1662:1365_1920x0_80_0_0_3a658a81279c8bcfd1c63a0226d5aba5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов, омбудсмен, народный защитник грузии, нино ломджария, конституционный суд грузии
Омбудсмен предлагает запретить в Грузии "Консервативное движение"
18:02 05.07.2022 (обновлено: 18:34 05.07.2022)
Группа, организовавшая противозаконные действия и массовое насилие 5 июля, создала в 2021 году политическую партию, заявили в офисе омбудсмена
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария подготовила иск в Конституционный суд о запрете партии "Консервативное" движение", основанной на базе организации "Альт-инфо", говорится в заявлении омбудсмена.
Ровно год назад, 5 июля, планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась и противники ЛГБТ выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Насилие продолжилось и 6 июля.
"Группа, организовавшая противозаконные действия и массовое насилие 5 июля, создала в 2021 году политическую партию... Поскольку Народный защитник не имеет полномочий обращаться в Конституционный суд на этом основании, мы передали проект иска нескольким субъектам, уполномоченным на обращение в Конституционный суд", - говорится в заявлении, опубликованном в годовщину событий 5 июля.
По словам Народного защитника, даже по прошествии года после насильственных событий 5 июля прокуратура не возбудила ни одного уголовного дела за организацию группового насилия.
"В годовщину со дня совершения тяжкого преступления организаторы преступления не несут наказания и участвуют в новых противоправных действиях", - говорится в заявлении.
По правовой оценке Народного защитника, публичные видеоматериалы, изображающие организацию и руководство насилием 5 июля 2021 года, позволяют привлечь к уголовной ответственности за организацию группового насилия одного из лидеров "Консервативного движения" Зураба Махарадзе.
Как отмечает омбудсмен, преследование не началось также и против Спиридона Цкипуришвили, который публично призвал сотни людей к насилию.
Согласно информации аппарата Народного защитника, на данный момент известно о 53 лицах, ставших жертвами группового насилия 5 июля 2021 года, в отношении 27 человек, участвовавших в нападениях, возбуждено уголовное дело.
Офис народного защитника в настоящее время изучает несколько обвинительных приговоров в отношении причастных к насилию.
"Хотим напомнить общественности, что одним из условий выдвижения кандидатуры Грузии на членство в ЕС со стороны Еврокомиссии является защита уязвимых групп и осуществление более эффективного наказания насильников и организаторов насилия", - подчеркивается в заявлении.
Национальное агентство публичного реестра 7 декабря 2021 года официально зарегистрировало недавно созданное "Консервативное движение" как партию.
Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.
Первый приговор по делу о насилии 5 июля был вынесен 17 марта Ираклию Кавлашвили. За преследование и незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия он получил два года тюрьмы.