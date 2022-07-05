https://sputnik-georgia.ru/20220705/ombudsmen-predlagaet-zapretit-v-gruzii-konservativnoe-dvizhenie-268218970.html

Омбудсмен предлагает запретить в Грузии "Консервативное движение"

Омбудсмен предлагает запретить в Грузии "Консервативное движение"

Группа, организовавшая противозаконные действия и массовое насилие 5 июля, создала в 2021 году политическую партию, заявили в офисе омбудсмена 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T18:02+0400

2022-07-05T18:02+0400

2022-07-05T18:34+0400

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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

омбудсмен

народный защитник грузии

нино ломджария

конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария подготовила иск в Конституционный суд о запрете партии "Консервативное" движение", основанной на базе организации "Альт-инфо", говорится в заявлении омбудсмена.Ровно год назад, 5 июля, планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась и противники ЛГБТ выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Насилие продолжилось и 6 июля.По словам Народного защитника, даже по прошествии года после насильственных событий 5 июля прокуратура не возбудила ни одного уголовного дела за организацию группового насилия."В годовщину со дня совершения тяжкого преступления организаторы преступления не несут наказания и участвуют в новых противоправных действиях", - говорится в заявлении.По правовой оценке Народного защитника, публичные видеоматериалы, изображающие организацию и руководство насилием 5 июля 2021 года, позволяют привлечь к уголовной ответственности за организацию группового насилия одного из лидеров "Консервативного движения" Зураба Махарадзе.Политолог: насилие над журналистами в Тбилиси можно было предотвратить >>Как отмечает омбудсмен, преследование не началось также и против Спиридона Цкипуришвили, который публично призвал сотни людей к насилию.Согласно информации аппарата Народного защитника, на данный момент известно о 53 лицах, ставших жертвами группового насилия 5 июля 2021 года, в отношении 27 человек, участвовавших в нападениях, возбуждено уголовное дело.Офис народного защитника в настоящее время изучает несколько обвинительных приговоров в отношении причастных к насилию.Национальное агентство публичного реестра 7 декабря 2021 года официально зарегистрировало недавно созданное "Консервативное движение" как партию.Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.Послы в Грузии довольны мерами безопасности во время Tbilisi Pride Week >>Первый приговор по делу о насилии 5 июля был вынесен 17 марта Ираклию Кавлашвили. За преследование и незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия он получил два года тюрьмы.

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грузия, новости, политика, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов, омбудсмен, народный защитник грузии, нино ломджария, конституционный суд грузии