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Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии
Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила своей план по выполнению условий Евросовета 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T22:48+0400
2022-07-05T22:48+0400
2022-07-05T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Парламентская оппозиция встретилась с НПО для обсуждения плана по выполнению 12 рекомендаций Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС до конца года.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля в представила своей план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.На сегодняшний день работать с правящей партией готовы три парламентские оппозиционные партии – "Новый политический центр – Гирчи", "Граждане" и "Для Грузии". Остальные партии готовят свой план.Группа НПО, в которую входят 22 неправительственные организации, которые принимают участие во всех консультациях по законодательным актам, предлагает свое видение выполнения условий Евросовета.Среди них передача руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию о смене системы выборов, разработка новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, лело для грузии, оппозиция
Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии
22:48 05.07.2022 (обновлено: 23:11 05.07.2022)
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила своей план по выполнению условий Евросовета
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Парламентская оппозиция встретилась с НПО для обсуждения плана по выполнению 12 рекомендаций Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС до конца года.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля в представила своей план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.
На сегодняшний день работать с правящей партией готовы три парламентские оппозиционные партии – "Новый политический центр – Гирчи", "Граждане" и "Для Грузии". Остальные партии готовят свой план.
"Эта группа неправительственных организаций публично представила свое видение. Очень большая часть этого видения полностью отвечает нашему видению . Здесь есть серьезный консенсус мнений", - сказала одна из лидеров партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили журналистам.
Группа НПО, в которую входят 22 неправительственные организации, которые принимают участие во всех консультациях по законодательным актам, предлагает свое видение выполнения условий Евросовета.
Среди них передача руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию о смене системы выборов, разработка новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие.
Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.