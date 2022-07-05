https://sputnik-georgia.ru/20220705/oppozitsiya-ischet-soratnikov-v-npo-chto-budut-delat-partii-268226385.html

Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии

Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила своей план по выполнению условий Евросовета 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T22:48+0400

2022-07-05T22:48+0400

2022-07-05T23:11+0400

грузия

политика

новости

грузинская мечта

лело для грузии

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23345/03/233450318_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_96ceb410a1b93e7a68421bc72dd58f88.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Парламентская оппозиция встретилась с НПО для обсуждения плана по выполнению 12 рекомендаций Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС до конца года.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля в представила своей план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.На сегодняшний день работать с правящей партией готовы три парламентские оппозиционные партии – "Новый политический центр – Гирчи", "Граждане" и "Для Грузии". Остальные партии готовят свой план.Группа НПО, в которую входят 22 неправительственные организации, которые принимают участие во всех консультациях по законодательным актам, предлагает свое видение выполнения условий Евросовета.Среди них передача руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию о смене системы выборов, разработка новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, грузинская мечта, лело для грузии, оппозиция