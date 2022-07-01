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"Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки

"Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки

При юридическом комитете парламента будет создана группа ревизии Избирательного кодекса, заявил лидер правящей партии 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T22:50+0400

2022-07-01T22:50+0400

2022-07-01T22:50+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена выполнить все 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата в ЕС до конца 2022 года.В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий, который включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Как в Грузии усилят борьбу с коррупцией >>Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.Кроме того, при юридическом комитете парламента будет создана группа ревизии Избирательного кодекса, которая обеспечит выполнение всех рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ по последним выборам и рекомендации Венецианской комиссии.Поправки в Избирательный кодекс будут представлены не позднее 21 сентября и утверждены до 13 декабря. Правящая партия обещает показать их Венецианской комиссии до внесения редакционных изменений во втором чтении.Также "Грузинская мечта" намерена выполнить и условие по борьбе с организованной преступностью и надзору за органами правопорядка. Для этого в парламенте будет также создана рабочая группа для подготовки детальной оценки ситуации и предложений по решению проблем до 1 ноября 2022 года."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации>>Намерена правящая партия заняться и условием об обеспечении гендерного равноправия и искоренения насилия над женщинами. Для этого комитет по правам человека и гражданской интеграции вместе с Советом гендерного равноправия подготовят и представят до 5 октября поправки в грузинское законодательство обеспечивающие равноправие и более эффективную борьбу с насилием над женщинами. Сам законопроект будет утвержден не позднее 15 ноября.Еще одно условие Еврокомиссии, которое также готова выполнить "Грузинская мечта", касается подключение гражданского общества к принятию решений. По плану правящей силы, председатель парламента страны должен будет обеспечить участие представителей НПО во всех процессах, касающихся выполнения условий Еврокомиссии и после их завершения.Информация о расследовании преступлений против СМИ в Грузии станет публичной >>Также в парламент Грузии до 1 сентября поступят поправки в законодательство, обязывающее грузинские суды активно учитывать решения Европейского суда по правам человека в своих обсуждениях, которые будут приняты до 18 октября.На прошлой неделе статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Читайте также:

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