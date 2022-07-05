https://sputnik-georgia.ru/20220705/parlament-gruzii-pristupaet-k-aktivnoy-rabote-spiker-vstretitsya-s-oppozitsiey-268223158.html

Парламент Грузии приступает к активной работе: спикер встретится с оппозицией

Парламент Грузии приступает к активной работе: спикер встретится с оппозицией

Первые заседания комитетов парламента в рамках выполнения 12 условий Евросовета назначены на 7 июля 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T20:50+0400

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. В рамках плана по выполнению 12 условий Евросовета председатель парламента Грузии готов встретиться с парламентской оппозицией для обсуждения дальнейшей работы, заявил депутат от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.Правящая партия в пятницу представила своей план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.По плану правительства, рабочие группы будут созданы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>На сегодняшний день работать с правящей партией готовы три парламентские оппозиционные партии – "Новый политический центр – Гирчи", "Граждане" и "Для Грузии". Еще две партии "Стратегия Агмашенебели" и "Единое национальное движение" представят свое видение плана. Остальные партии пока не обозначили своей позиции.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, новый политический центр – гирчи, парламент грузии