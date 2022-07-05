https://sputnik-georgia.ru/20220705/prognoz-byudzhetnogo-ofisa-parlamenta-gruzii-rost-ekonomiki-prevysit-ozhidaniya-268191931.html

Прогноз бюджетного офиса парламента Грузии: рост экономики превысит ожидания

Прогноз бюджетного офиса парламента Грузии: рост экономики превысит ожидания

Аналитики офиса предполагают, что оживится туристический сектор и со второй половины 2022 года начнет снижаться уровень инфляции 05.07.2022, Sputnik Грузия

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2022-07-05T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Экономический рост в Грузии в 2022 году составит 6,7%, что на 0,7 процентных пункта выше ожидаемого, говорится в прогнозе Бюджетного офиса парламента Грузии.В государственном бюджете рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 6%.Причиной столь оптимистичного прогноза бюджетный офис парламента Грузии называет сохранение высоких темпов роста экономических показателей в первом квартале 2022 года.Кроме того, бюджетный офис парламента Грузии предполагает, что оживится туристический сектор и со второй половины 2022 года начнет снижаться уровень инфляции.Реальный рост ВВП в апреле 2022 года составил 2,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 10,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Прогноз роста экономики Грузии будет пересмотрен – глава Минфина >>На сегодняшний день все ведущие международные финансовые институты прогнозируют, что рост экономики Грузии замедлится и составит 3-5,5% в 2022 году из-за событий на Украине.

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