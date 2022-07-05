https://sputnik-georgia.ru/20220705/sezonnye-rabochie-iz-gruzii-vyigrali-delo-v-nemetskom-sude-268221223.html

Сезонные рабочие из Грузии выиграли дело в немецком суде

Сезонные рабочие из Грузии выиграли дело в немецком суде

Суд обязал немецкую компанию выплатить каждому истцу сумму, полагавшуюся им за время, проведенное на заработках в Германии 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T19:11+0400

2022-07-05T19:11+0400

2022-07-05T19:18+0400

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объединение профсоюзов грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Граждане Грузии, занятые на сезонных работах в Германии, выиграли судебный процесс против немецкого работодателя и получат компенсации, сообщили в пресс-службе Объединения профсоюзов Грузии Sputnik Грузия .С помощью Объединения профсоюзов Германии сезонные работники клубничной фермы из Грузии подали иск в немецкий суд и потребовали компенсацию за вынужденный прогул по вине работодателя в июне 2021 года в размере компенсации, установленной законом Германии о "минимальной заработной плате".Суд обязал немецкую компанию выплатить каждому истцу сумму, полагавшуюся им за время, проведенное на заработках в Германии.Так, компенсация за период с 11 мая по 31 мая 2021 года - в размере 1018 евро, а за период с 1 июня по 17 июня в размере - 909 евро.В свою очередь, работодатель на суде утверждал, что никто не лишал граждан Грузии работы на полную ставку, а они сами своевременно не приступали к выполнению обязанностей, пьянствовали и самовольно покидали рабочие места. Однако доказать свои слова работодатель не смог, так как не имел никаких доказательств.Граждане Грузии смогут легально работать не только в Германии, но и в других странах >>Также, по информации профсоюза, немецкий работодатель подписал контракт с грузинскими сезонными рабочими на английском языке, что явно противоречит немецкому законодательству. Ни один из сотрудников не знал упомянутого языка.Кроме того, в договоре было указано, что рабочие будут получать 9,35 евро в час, однако в действительности работодатель нарушил и это условие. Вместо почасовой оплаты он выставил счет за работу пропорционально трем ящикам собранной клубники.Довести дело до суда грузинским работникам помогли профсоюзы, которые обратились к коллегам в Германии и попросили их защитить права граждан Грузии.Проблемы отправившихся на заработки в Германию граждан Грузии уже решаются>> Уже сегодня, при поддержке Объединения профсоюзов Грузии, 11 сезонных рабочих судятся с Агентством по содействию занятости Грузии. Они требуют компенсации морального и материального ущерба и возлагают полную ответственность на государство.Судебный процесс был намечен на 5 июля, но дату перенесли на 3 ноября, из-за того что два главных свидетеля по делу не смогли явиться в суд.Невыносимые условия трудаПервый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля 2021 года. Однако месяц спустя Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении их прав и тяжелых условиях, в которых им приходится там работать.Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, с зарплатой от 9,5 евро в час, из которой вычитаются налоги, а также плата за питание и проживание.Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а плата должна быть в пределах 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.Посольство: легально работающих в Германии граждан Грузии переведут на новую работу >>В середине мая часть граждан, уехавших на заработки в Германию, связалась с грузинскими СМИ. Они сообщили о невыносимых условиях труда и попросили о помощи. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии спустя неделю пообещало, что условия труда граждан Грузии, отправившихся на легальную работу в Германию, будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами.Однако в начале июня в грузинских СМИ вновь появились аудио- и видеозаписи граждан Грузии, которые говорят, что условия их труда ни на йоту не улучшились – бытовые условия остаются тяжелыми, а зарплата ниже обещанной.

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грузия, новости, германия, общество, объединение профсоюзов грузии