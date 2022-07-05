https://sputnik-georgia.ru/20220705/svyazal-i-udaril-golovoy-o-stol--raskryto-ubiystvo-v-gruzinskoy-tyurme-268216360.html

Связал и ударил головой о стол – раскрыто убийство в грузинской тюрьме

Связал и ударил головой о стол – раскрыто убийство в грузинской тюрьме

Для перепроверки обвинительной версии в тюрьме был проведен следственный эксперимент 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T16:44+0400

2022-07-05T16:44+0400

2022-07-05T17:01+0400

грузия

новости

происшествия

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба раскрыла убийство, происшедшее во время драки в тюрьме, заявила следователь по особо важным делам Кетеван Тетраули на брифинге.Случай произошел 26 июля 2021 года в пенитенциарном учреждении №17. По данным следствия, словесная перепалка между заключенными, которая началась на бытовой почве, переросла в драку.По информации ведомства, обвиняемый из мести связал заключенного и сильно ударил его об металлический стол.В результате, заключенный получил несовместимые с жизнью повреждения в разных областях головы и спустя несколько минут скончался в медпункте тюрьмы, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.Убийство в Руставской тюрьме: за дело взялась Госинспектор >>В процессе расследования с места происшествия были изъяты биологические образцы и другие вещественные доказательства. Опрошено до 100 лиц, в том числе сотрудники Специальной пенитенциарной службы, заключенные, медицинский эксперт и другие лица, имеющие отношения к делу.Кроме того, для перепроверки версии следствия в тюрьме был проведен следственный эксперимент.После получения важных доказательств в отношении заключенного было вынесено обвинительное заключение по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 108 УК Грузии (умышленное убийство).Обвиняемые в убийстве подростка будут ждать суда в тюрьме >>Как разъяснила Тетраули, вопроса об ответственности администрации пенитенциарного учреждения в ходе расследования не возникло.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба