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Главный инфекционист Грузии назвал сроки нового пика в стране
Главный инфекционист Грузии назвал сроки нового пика в стране
Врач призвал население к вакцинации и использованию масок в местах общественного скопления 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T10:02+0400
2022-07-06T10:02+0400
2022-07-06T10:02+0400
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общество
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тенгиз церцвадзе
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе прогнозирует пик заболевания коронавирусом в Грузии осенью этого года.При этом он призвал население к вакцинации и использованию масок в местах общественного скопления, а также выполнению рекомендаций эпидемиолога в случае проявления симптомов.С начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 904 080 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 271 642 человека. Это 48,5% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 928 человек.Темпы вакцинации в Грузии – статистика последней недели >>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования, из них 2 570 – за последнюю неделю. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 643 579 пациентов, скончались – 16 844.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, тенгиз церцвадзе
Главный инфекционист Грузии назвал сроки нового пика в стране
Врач призвал население к вакцинации и использованию масок в местах общественного скопления
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе прогнозирует пик заболевания коронавирусом в Грузии осенью этого года.
"Если в день в среднем фиксировалось до 100 случаев, то сейчас их около 600-700. Особо часты случаи у тех, кто ездил за границу. Впереди лето, активный туристический сезон и мы ждем пика увеличения случаев коронавируса к осени", – сказал Церцвадзе в эфире Первого канала.
При этом он призвал население к вакцинации и использованию масок в местах общественного скопления, а также выполнению рекомендаций эпидемиолога в случае проявления симптомов.
С начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 904 080 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 271 642 человека. Это 48,5% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 928 человек.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования, из них 2 570 – за последнюю неделю. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 643 579 пациентов, скончались – 16 844.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.