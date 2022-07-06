https://sputnik-georgia.ru/20220706/glavnyy-infektsionist-gruzii-nazval-sroki-novogo-pika-v-strane-268228179.html

Главный инфекционист Грузии назвал сроки нового пика в стране

Главный инфекционист Грузии назвал сроки нового пика в стране

Врач призвал население к вакцинации и использованию масок в местах общественного скопления 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T10:02+0400

2022-07-06T10:02+0400

2022-07-06T10:02+0400

грузия

общество

новости

коронавирус covid-19

тенгиз церцвадзе

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе прогнозирует пик заболевания коронавирусом в Грузии осенью этого года.При этом он призвал население к вакцинации и использованию масок в местах общественного скопления, а также выполнению рекомендаций эпидемиолога в случае проявления симптомов.С начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 904 080 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 271 642 человека. Это 48,5% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 928 человек.Темпы вакцинации в Грузии – статистика последней недели >>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования, из них 2 570 – за последнюю неделю. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 643 579 пациентов, скончались – 16 844.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, тенгиз церцвадзе