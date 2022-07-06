https://sputnik-georgia.ru/20220706/gzhd-naznachila-dopolnitelnyy-reys-v-batumi-na-match-sbornoy-gruzii-po-regbi-268262061.html
ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми на матч сборной Грузии по регби
ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми на матч сборной Грузии по регби
Рейс был запланирован по инициативе Союза регби и при поддержке Грузинских железных дорог 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T21:26+0400
2022-07-06T21:26+0400
2022-07-06T21:26+0400
грузия
новости
спорт
грузинская железная дорога
батуми
регби
сборная грузии по регби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622102_0:51:1400:839_1920x0_80_0_0_fc932de365bc46d8f2641d849b0a551a.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Дополнительный рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси был назначен к матчу между Грузией и Италией , который состоится 10 июля на новом стадионе в Батуми, сообщает пресс-служба Союза регби.Впервые после Кубка Тбилиси - 2015 "Борджгалоснеби" проведут летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми. 3 июля Грузия встретилась с Аргентиной XV, 10 июля в Батуми примет Италию, а 16-го в Кутаиси приедет сборная Португалии.Рейс был запланирован по инициативе Союза регби и при поддержке Грузинских железных дорог.Кутаисская репетиция перед Батуми – как грузинские регбисты сыграли с Аргентиной >>Скорый поезд в составе четырех вагонов (400 мест) отправится из Тбилиси в Батуми 8 июля в 09:45, а вернется 11 июля в 18:45.Сборная Грузии по регби проиграла Аргентине XV в первом матче летних тестов со счетом 24:30, хотя первая половина состоявшейся в Кутаиси встречи завершилась с весьма обнадеживающей статистикой – 14:6 в пользу хозяев.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622102_108:0:1293:889_1920x0_80_0_0_dcc4a2e34db2bd2ec046691a737815d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, грузинская железная дорога, батуми, регби, сборная грузии по регби
ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми на матч сборной Грузии по регби
Рейс был запланирован по инициативе Союза регби и при поддержке Грузинских железных дорог
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Дополнительный рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси был назначен к матчу между Грузией и Италией , который состоится 10 июля на новом стадионе в Батуми, сообщает пресс-служба Союза регби.
Впервые после Кубка Тбилиси - 2015 "Борджгалоснеби" проведут летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми. 3 июля Грузия встретилась с Аргентиной XV, 10 июля в Батуми примет Италию, а 16-го в Кутаиси приедет сборная Португалии.
Рейс был запланирован по инициативе Союза регби и при поддержке Грузинских железных дорог.
Скорый поезд в составе четырех вагонов (400 мест) отправится из Тбилиси в Батуми 8 июля в 09:45, а вернется 11 июля в 18:45.
Сборная Грузии по регби проиграла Аргентине XV в первом матче летних тестов со счетом 24:30, хотя первая половина состоявшейся в Кутаиси встречи завершилась с весьма обнадеживающей статистикой – 14:6 в пользу хозяев.