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ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми на матч сборной Грузии по регби

ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми на матч сборной Грузии по регби

Рейс был запланирован по инициативе Союза регби и при поддержке Грузинских железных дорог 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T21:26+0400

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2022-07-06T21:26+0400

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Дополнительный рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси был назначен к матчу между Грузией и Италией , который состоится 10 июля на новом стадионе в Батуми, сообщает пресс-служба Союза регби.Впервые после Кубка Тбилиси - 2015 "Борджгалоснеби" проведут летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми. 3 июля Грузия встретилась с Аргентиной XV, 10 июля в Батуми примет Италию, а 16-го в Кутаиси приедет сборная Португалии.Рейс был запланирован по инициативе Союза регби и при поддержке Грузинских железных дорог.Кутаисская репетиция перед Батуми – как грузинские регбисты сыграли с Аргентиной >>Скорый поезд в составе четырех вагонов (400 мест) отправится из Тбилиси в Батуми 8 июля в 09:45, а вернется 11 июля в 18:45.Сборная Грузии по регби проиграла Аргентине XV в первом матче летних тестов со счетом 24:30, хотя первая половина состоявшейся в Кутаиси встречи завершилась с весьма обнадеживающей статистикой – 14:6 в пользу хозяев.

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