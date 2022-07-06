https://sputnik-georgia.ru/20220706/mvf-prodolzhit-podderzhku-gruzii-v-realizatsii-ekonomicheskikh-i-strukturnykh-reform-268257620.html

МВФ продолжит поддержку Грузии в реализации экономических и структурных реформ

МВФ продолжит поддержку Грузии в реализации экономических и структурных реформ

В Грузии отметили важность новой трехлетней программы МВФ, направленной на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности в стране 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T18:54+0400

2022-07-06T18:54+0400

2022-07-06T18:56+0400

грузия

новости

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экономика

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Плодотворное сотрудничество Грузии и Международного валютного фонда (МВФ), устойчивость страны к внешним шокам и экономический рост на фоне геополитических вызовов обсудили представители экономической команды правительства Грузии с директором департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром.Азур находится с двухдневным рабочим визитом в Тбилиси. Он уже провел встречи в расширенном формате с главами Минэкономики и Минфина, при участии руководителей департаментов ведомств, а также постоянного представителя МВФ в Грузии Селима Чакира.Грузинская сторона проинформировала регионального директора Фонда о текущей ситуации в экономике страны, показателях экономического роста за пять месяцев текущего года, а также прогнозах на будущее.На встрече было подчеркнуто, что Грузия имеет достаточно успешный опыт управления внешними шоками, и, несмотря на нынешние геополитические потрясения, путем проведения эффективной экономической политики экономика Грузии сохраняет высокие темпы экономического роста, устойчивость и макроэкономическую стабильность.Как отметил Азур, власти Грузии продемонстрировали значительный прогресс в направлении усиления регулирования и надзора за финансовым сектором.Стороны отметили важность новой трехлетней программы, направленной на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, увеличение перспектив среднесрочного роста на фоне существующих вызовов в регионе, содействие продолжению структурных реформ, включая управление государственными финансами, реформы государственных предприятий и схемы поддержки энергетики.Грузия получит первый транш нового кредита МВФ >>Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).По информации Давиташвили, обсуждение на встрече коснулось анализа факторов, обуславливающих такой стремительный рост экономики Грузии, а также программы структурных реформ – плана, который есть у страны, который согласован с Международным валютным фондом и при поддержке которого реформы смогут быть реализованы эффективно.В целом, стороны также коснулись вопросов энергетической безопасности и независимости, энергетических вызовов. По словам министра, очень важно согласование новых инициатив с Международным валютным фондом, чтобы они были эффективными и способствовали дополнительным инвестициям для развития энергетического сектора.В завершение встречи стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества в процессе реализации важных для страны экономических и структурных реформ.

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грузия, новости, мвф, экономика, леван давиташвили