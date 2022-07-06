https://sputnik-georgia.ru/20220706/nas-zhdet-tsunami--gruzinskiy-epidemiolog-o-novoy-volne-koronavirusa-268250250.html

"Нас ждет цунами" – грузинский эпидемиолог о новой волне коронавируса

"Нас ждет цунами" – грузинский эпидемиолог о новой волне коронавируса

Грузия уже готовится к очередной, седьмой волне распространения коронавируса 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T15:41+0400

2022-07-06T15:41+0400

2022-07-06T15:41+0400

шестая волна

грузия

общество

новости

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Осенью в Грузии будет новая волна распространения коронавируса, напоминающая "цунами", заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. В Грузии выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5, который распространяется быстрее. Это отразилось и на статистике – еще две недели назад общее количество выявленных случаев составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570.Специалисты призывают не расслабляться и, несмотря на отмену ограничений, носить маску в общественном транспорте, медучреждениях и местах массового скопления людей.Как избежать новой волны коронавируса в Грузии? Советы инфекциониста>>С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.

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грузия, общество, новости, тбилиси