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"Нас ждет цунами" – грузинский эпидемиолог о новой волне коронавируса
"Нас ждет цунами" – грузинский эпидемиолог о новой волне коронавируса
Грузия уже готовится к очередной, седьмой волне распространения коронавируса 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T15:41+0400
2022-07-06T15:41+0400
2022-07-06T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Осенью в Грузии будет новая волна распространения коронавируса, напоминающая "цунами", заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. В Грузии выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5, который распространяется быстрее. Это отразилось и на статистике – еще две недели назад общее количество выявленных случаев составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570.Специалисты призывают не расслабляться и, несмотря на отмену ограничений, носить маску в общественном транспорте, медучреждениях и местах массового скопления людей.Как избежать новой волны коронавируса в Грузии? Советы инфекциониста>>С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.
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грузия, общество, новости, тбилиси
"Нас ждет цунами" – грузинский эпидемиолог о новой волне коронавируса
Грузия уже готовится к очередной, седьмой волне распространения коронавируса
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Осенью в Грузии будет новая волна распространения коронавируса, напоминающая "цунами", заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. В Грузии выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5, который распространяется быстрее. Это отразилось и на статистике – еще две недели назад общее количество выявленных случаев составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570.
"Осенью ожидание пика реально есть. Назван и конкретный месяц – октябрь. Использован даже термин, который отражает всю тяжесть этого ожидания, что осенью нас ждет новая волна коронавируса, похожая на цунами. Это образное выражение, но отражает реальное ожидание", – заявил Чхаидзе.
Специалисты призывают не расслабляться и, несмотря на отмену ограничений, носить маску в общественном транспорте, медучреждениях и местах массового скопления людей.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.